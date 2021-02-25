انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (2)-(1) وادي دجلة.. نهاية المباراة

يستضيف الاتحاد السكندري فريق وادي دجلة على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة ووادي دجلة المركز الثامن عشر والأخير برصيد 7 نقاط من 12 مباراة.

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نهاية المباراة

ق90 أوكوي يسجل هدفا قاتلا

ق54 جوووول فوزي الحناوي يستلم تمريرة كريم الديب ويسجل التعادل

ق52 سيسيه يهدر التعادل

ق47 رودني أنتوي يهدر فرصة محققة لتسجيل الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22 جووووول محمد هلال يفتتح التسجيل

ق20 ركلة جزاء لوادي دجلة

انطلاق المباراة