انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (2)-(1) وادي دجلة.. نهاية المباراة

الخميس، 25 فبراير 2021 - 17:06

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق وادي دجلة على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة ووادي دجلة المركز الثامن عشر والأخير برصيد 7 نقاط من 12 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق90 أوكوي يسجل هدفا قاتلا

ق54 جوووول فوزي الحناوي يستلم تمريرة كريم الديب ويسجل التعادل

ق52 سيسيه يهدر التعادل

ق47 رودني أنتوي يهدر فرصة محققة لتسجيل الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22 جووووول محمد هلال يفتتح التسجيل

ق20 ركلة جزاء لوادي دجلة

انطلاق المباراة

مباشر في الدوري الاتحاد وادي دجلة
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