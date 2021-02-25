كورتوا: لم أتوقع عدم التعرض لأي تهديد أمام أتالانتا

الخميس، 25 فبراير 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

لم يتوقع تيبوا كورتوا حارس ريال مدريد أن تمر مباراة فريقه ضد أتالانا في إيطاليا دون أن يتعرض مرماه لأي تهديد.

وانتصر ريال مدريد على مضيفه أتالانتا بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم أكن أتوقع مثل هذه الليلة المريحة أمام المرمى، لكننا دافعنا جيدا".

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وأضاف "طرد لاعب أتالانتا ساعدنا بمعنى أنهم لم يتمكنوا من الهجوم بنفس القدر لكنها كانت مباراة صعبة".

وشهدت المباراة طرد مباشر للاعب أتالانتا ريمو فرولو في الشوط الأول عقب تدخله على فيرلاند ميندي.

وتابع كان لدينا الكثير من الاستحواذ ولم نتمكن دائمًا من صنع الكثير من الفرص، لكن كان علينا أن نحافظ على تركيزنا".

وأكمل البلجيكي "لقد دافعوا بعشرة لاعبين ولذلك كافحنا لإيجاد مساحة. في النهاية جاء الهدف بتسديدة رائعة من ميندي".

وأتم "لا يمكننا أن نعتقد أن المهمة قد انتهت. ستكون مباراة الإياب صعبة أيضًا وعلينا الحفاظ على تركيزنا".

وتقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم 16 مارس المقبل.

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