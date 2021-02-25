الإنتاج يفشل في هز الشباك للمباراة الرابعة تواليا ويفرض التعادل السلبي على إنبي

الخميس، 25 فبراير 2021 - 16:28

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الإنتاج الحربي

حسم التعادل السلبي مواجهة الإنتاج الحربي وإنبي في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة للدوري المصري على ملعب الأهلي we السلام.

وفشل لاعبو الإنتاج الحربي في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، منذ التعادل مع أسوان بهدف لكل فريق، لم يسجل لاعبو الإنتاج أمام مصر للمقاصة وغزل المحلة في الدوري وكوكاكولا أحد أندية القسم الثاني في كأس مصر.

فيما فشل إنبي في هز الشباك في الموسم الحالي لأول مرة منذ الجولة الأولى للدوري، عندما خسر أمام أسوان في الجولة الافتتاحية بهدف لكل فريق.

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تعادل رفع رصيد إنبي للنقطة الـ 19 ارتقى بها مؤقتا إلى المركز السابع من 12 مباراة.

بينما وصل الإنتاج للمركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

وصف المباراة

شهدت المواجهة حذرا كبيرة بين الفريقين، فكانت اللقطة الأبرز للإنتاج لـ محمد فييرا بتسديدة مرت فوق المرمى في الدقيقة 34.

الشوط الثاني شهد محاولات على استحياء من لاعبي الإنتاج، 3 تسديدات متتالية تصدى لأحدها محمود جاد حارس إنبي وسدد أحمد عفيفي لاعب وسط الإنتاج كرة جاءت بعيدة للغاية عن المرمى في الدقيقة 65.

وقبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي فشل محمد عبد المجيد مهاجم الإنتاج في استغلال عرضية البدري ليسدد كرة رأسية سهلة في يد محمود جاد.

وكاد جون إيبوكا أن يخطف هدف الفوز لإنبي في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بعد خطأ من المدافع لينفرد ويسدد كرة تصدى لها محمد الغندور حارس الإنتاج، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

الإنتاج الحربي في الدوري إنبي
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