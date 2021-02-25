بايرن يستعيد خدمات مولر وجنابري

استعاد بايرن ميونيخ خدمات توماس مولر وسيرجي جنابري بعد غيابهما الفترة الماضية بسبب المرض والإصابة.

وأفاد بايرن عبر موقعه أن الثنائي تدرب لأول مرة يوم الخميس، في انتظار خوض المباريات خلال أيام.

مولر عاد للتدريبات بعد فترة العزل الذاتي في المنزل بسبب الإصابة بفيروس كورونا عقب مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل نحو 3 أسابيع.

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما جلسة فردية على أرض الملعب جنبًا إلى جنب مع تدريب الفريق تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية.

وغاب مولر عن 4 مباريات حتى الآن، نهائي كأس العالم للأندية ضد تيجيريس أونال المكسيكي، ومباراتي أرمينيا بيليفيلد وإينتراخت فرانكفورت في الدوري، ولقاء لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.

فيما تدرب جنابري مع الفريق لأول مرة منذ تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ الأيسر خلال مباراة تيجيريس أونال المكسيكي.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاما خضع في الأيام الأخيرة لعدة جلسات تأهيلية مكثفة.

ويستعد بايرن ميونيخ لملاقاة كولن في الدوري الألماني يوم السبت.