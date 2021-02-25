بايرن يستعيد خدمات مولر وجنابري

الخميس، 25 فبراير 2021 - 15:53

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - مولر - بايرن ميونيخ

استعاد بايرن ميونيخ خدمات توماس مولر وسيرجي جنابري بعد غيابهما الفترة الماضية بسبب المرض والإصابة.

وأفاد بايرن عبر موقعه أن الثنائي تدرب لأول مرة يوم الخميس، في انتظار خوض المباريات خلال أيام.

مولر عاد للتدريبات بعد فترة العزل الذاتي في المنزل بسبب الإصابة بفيروس كورونا عقب مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل نحو 3 أسابيع.

أخبار متعلقة
زيدان: هدف ميندي في أتالانتا؟ تدربنا عليه لكن لم يكن هو من يسدد جوارديولا: هذه هي أسباب انتصاراتنا المتتالية لو باريزيان: ألابا يضع شرطا قبل الانضمام لناد جديد ليفاندوفسكي ينافس جيرو وميندي على جائزة أفضل لاعب في جولة دوري الأبطال

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما جلسة فردية على أرض الملعب جنبًا إلى جنب مع تدريب الفريق تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية.

وغاب مولر عن 4 مباريات حتى الآن، نهائي كأس العالم للأندية ضد تيجيريس أونال المكسيكي، ومباراتي أرمينيا بيليفيلد وإينتراخت فرانكفورت في الدوري، ولقاء لاتسيو في دوري أبطال أوروبا.

فيما تدرب جنابري مع الفريق لأول مرة منذ تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ الأيسر خلال مباراة تيجيريس أونال المكسيكي.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاما خضع في الأيام الأخيرة لعدة جلسات تأهيلية مكثفة.

ويستعد بايرن ميونيخ لملاقاة كولن في الدوري الألماني يوم السبت.

بايرن ميونيخ سيرجي جنابري توماس مولر
نرشح لكم
أخر الأخبار
قبل إلغاؤه بسبب إصابته بالنزيف.. مؤتمر كومان: مدرب برشلونة يشعر بالضغط دائما 2 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة حارس البرتغال لكرة اليد بعد تعرضه لأزمة قلبية 27 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة في الدوري - المصري (2)-(2) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وتأهيل حازم.. وعبد الحليم يطالب بالفوز على دجلة ساعة | الدوري المصري
بعد إصابة 5 أشخاص بـ كورونا.. سلبية مسحة جميع لاعبي إنتر ساعة | الدوري الإيطالي
مران الأهلي - ناصر ماهر يشارك في التدريبات الجماعية وعودة طاهر ساعة | مصر
كلوب: مشاركة أليسون ضد شيفيلد؟ لا أدري ساعة | الدوري الإنجليزي
أرسنال وأولمبياكوس.. لقاء ذو طابع ثأري بنكهة مصرية بعد سلسلة مواجهات نارية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك