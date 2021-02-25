ليفاندوفسكي ينافس جيرو وميندي على جائزة أفضل لاعب في جولة دوري الأبطال

ينافس روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ على جائزة أفضل لاعب في جولة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

جولة ذهاب دور الـ 16 انتهت بمباراتي ريال مدريد أمام أتالانتا ومانشستر سيتي ضد بروسيا مونشنجلادباخ.

ويتنافس ليفاندوفسكي مع الثنائي الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي وفيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد والبرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي على الجائزة.

ليفاندوفسكي سجل هدفا في فوز بايرن على لاتسيو 4-1 بإيطاليا وحصد جائزة رجل المباراة.

بينما سجل جيرو هدفا رائعا من مقصية في مرمى أتليتكو مدريد في المباراة التي انتهت 1-0.

كما أحرز ميندي هدفا قاتلا لريال مدريد أمام أتالانتا بتسديدة جميلة بقدمه اليمنى قبل دقائق من نهاية اللقاء.

أما كانسيلو فحصد جائزة الأفضل في مباراة سيتي ومونشنجلادباخ بعدماوصلت دقة تمريراته لـ95%.