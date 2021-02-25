مصدر من برج العرب لـ في الجول: الملعب جاهز ولا نعرف سبب نقل المباريات

كشف مصدر مسؤول من إدارة استاد برج العرب عن جاهزية الملعب لاستضافة المباريات.

اتحاد الكرة أعلن اليوم الخميس، مواعيد وملاعب مباريات الدوري حتى الجولة الـ21 من الدوري، والتي شهدت نقل مباريات المصري كاملة إلى استاد الإسكندرية، بجانب إقامة مباراتي الأهلي مع المصري والإسماعيلي هناك أيضا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الملعب جاهز تماما ولا يوجد أي صيانة لأرضية الملعب".

وأضاف "استغربنا قرار نقل المباريات من برج العرب إلى ملاعب أخرى".

المصدر أتم "المصري لم يطلب نقل مبارياته إلى استاد الإسكندرية، بل وهم مستائين من قرار النقل بسبب إقامتهم بأحد الفنادق داخل الاستاد".