يوم الحسم في البرازيل.. فلامنجو وإنترناسيونال وصراع اللقب بين عقدة ونظرية مؤامرة ومليون ريال

قبل بداية الموسم، 10 من كل 10 محللين كان يتوقع أن يفوز فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي للموسم الثاني على التوالي، لما لا؟ فهم الفريق الأقوى فنيا والقائمة الأغلي في البلاد.

موسم تأخرت بدايته من مايو إلى أغسطس بسبب فيروس كورونا، فغابت الجماهير ورحل مدربون قبل بداية الموسم وصار الجدول مضغوطا بين المسابقات المحلية والقارية فاختلفت المعطيات ومعها قد تختلف النتائج النهائية.

وفي تمام التاسعة والنصف بتوقيت البرازيل، الثانية والنصف بتوقيت القاهرة ستبدأ الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي.. وبعد ساعتين أو أقل سنكون على موعد مع هوية بطل موسم 2020، إما فلامنجو أو إنترناسيونال.

وسيحدد ناديا ولاية ساو باولو، ساو باولو الذي يستضيف فلامنجو وكورينثيانز الذي يحل ضيفا على إنترناسيونال، هوية البطل.

ولأول مرة تتنظر البرازيل الجولة الأخيرة لحسم لقب الدوري منذ 2011 عندما حقق كورينثيانز اللقب متفوقا في الصراع على فاسكو دا جاما.

وقبلها بعامين كان فلامنجو قد حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة وحل إنترناسيونال ثانيا.

ويسعى إنترناسيونال للفوز باللقب الأول لهم منذ 1979 وكسر عقدة استمرت 41 عاما.

وفلامنجو لحصد لقب الثاني تواليا والسابع في تاريخه ليصبح أول نادٍ يحافظ على اللقب لموسمين متتاليين منذ كروزيرو موسمي 2013 و2014.

فما بين صراع على الصدارة بين 6 أندية، و49 دقيقة تساوي مليون ريال برازيلي وعقدة لا مفر منها سنشهد مواجهة الجولة الأخيرة.

فوز فلامنجو يعني التتويج، وتعادله مع فوز إنترناسيونال يعني فوز الأخير باللقب بفضل فارق الأهداف.

ولأجل الاحتفال المباشر، قرر الاتحاد البرازيلي وضع نسخة من الكأس في ملعبي مورومبي وبرايا ريو ليرفع الفائز اللقب عقب صافرة النهاية.

Pela primeira vez na história do Brasileirão Assaí, dois troféus vão viajar o Brasil na última rodada! Um estará no Beira-Rio, onde o Internacional encara o Corinthians. Outro no Morumbi para São Paulo x Flamengo. No estádio que receber o campeão, a 🏆 será erguida! pic.twitter.com/yd0NZszSCD — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 24, 2021

في البداية لنلقي نظرة سريعة على شكل صدارة الدوري البرازيلي الموسم الجاري، وكيف تصارع أكثر من فريق على اللقب قبل أن ينحصر الصراع بين فلامنجو المتصدر بـ 71 نقطة مقابل 69 لإنترناسيونال.

صراع دموي

6 أندية تصدرت جدول الترتيب، أتليتكو باراناينسي في أول جولتين ثم فاسكو دا جاما في الجولة الرابعة.

وهيمن أتليتكو مينيرو وإنترناسيونال وساو باولو على قمة الجدول لعدة جولات، وحاليا يحتلون المراكز من الثاني إلى الرابع في جدول الدوري.

أتليتكو مينيرو بقيادة الأرجنتيني خورخي سامباولي تصدر جدول الترتيب في 10 جولات بين الجولة الـ 11 والـ 23، بفضل تألق كينو –لاعب بيراميدز السابق- هداف وأفضل صانع ألعاب للفريق الموسم الحالي مشاركا في 17 هدفا بتسجيل 10 وصناعة 7، ومعاناة الفريق هجوميا مؤخرا ظهرت بغيابه بسبب الإصابة.

ولتدرك تأثيره: الفريق معه معدل أهدافه 1.75 هدفا في المباراة الواحدة، وبدونه 0.75.

ومن ثم إنترناسيونال زاحم مينيرو في الجولات من 17 وحتى 20 في الصدارة، وعاد مجددا لتصدر جدول الترتيب بدءا من الجولة الثلاثين وحتى الـ 36، بفضل 9 انتصارات متتالية وهي أطول سلسلة انتصارات في الموسم المحلي، قبل أن يتعثر في الجولات الأربعة الأخيرة.

بينما ساو باولو تصدر جدول الدوري من الجولة الـ 24 وحتى 30، مدعوما بأطول سلسلة لاهزيمة الموسم الحالي في 17 مباراة على التوالي، بعدها في آخر 10 جولات لم يفز الفريق إلا في مباراة واحدة انتهت بإقالة مدربه فيرناندو دينيز عقب انتهاء فرص الفريق في التتويج بلقب الدوري.

وأخيرا عاد فلامنجو لصدارة جدول الدوري لأول مرة في الجولة 37 –قبل الأخيرة- وإذ حافظ عليها اليوم سيحسم اللقب بشكل نهائي.

9 نوفمبر

في ذلك اليوم، رحل الأرجنتيني إدواردو كوديت والإسباني دومنيك تورنت -مساعد بيب جوارديولا الأسبق- عن تدريب إنترناسيونال وفلامنجو على الترتيب.

الأول من أجل فرصة تدريب سيلتا فيجو الإسباني، والثاني لسوء النتائج وتلقيه هزيمتين ثقليتين أمام ساو باولو 4-1 ثم أتليتكو مينيرو 4-0.

وفي مساء اليوم ذاته، أعلن كلا الناديين على المدرب الجديد، المخضرم أبيل براجا عاد لقيادة إنترناسيونال في ولاية سادسة.

بينما حصل روجيريو سيني الحارس الأسطوري لساو باولو على إذن زيكو أسطورة فلامنجو لقيادة الفريق، وهو ما حدث.

براجا قاد الفريق وخرج من دور الـ 16 لكوبا ليبرتادوريس بركلات الترجيح أمام بوكا جونيورز، لكنه استفاد من الخروج القاري وحقق 9 انتصارات متتالية خطف بها صدارة الدوري.

سيني سار على نفس النهج مع فلامنجو، خرج من راسينج كلوب الأرجنتيني في كوبا ليبرتادوريس من دور الـ 16 ومن ثم ودع الكأس المحلية أمام ساو باولو، الفريق حقق نتائج متذبذبة لكن في النهاية استغل تعثر منافسيه وخطف الصدارة في الجولة قبل الأخيرة للمرة الأولى في الموسم.

إنترناسيونال × فلامنجو

ستظل مباراة إنترناسيونال وفلامنجو في الجولة قبل الأخيرة هي الأهم في الموسم الحالي بالبرازيل.

إنترناسيونال المتصدر برصيد 69 نقطة والفوز يعني التتويج باللقب، والتعادل أو فوز فلامنجو صاحب الـ 68 نقطة يؤجلان الحسم للجولة الأخيرة.

قبل مواجهة إنترناسيونال قال روجيرو سيني: "إنه فريق يضع كامل تركيزه في المباراة. نحن نتفهم سعادة ونشوة الجماهير، لكنها عملية تبدأ في ماراكانا [ضد إنترناسيونال] وتنتهي في مورومبي [ضد ساو باولو]".

في إنترناسيونال، أعلن النادي عبر بيان رسمي تلقيه مبلغ مليون ريال برازيلي (185 ألف دولار أمريكي) من أحد المشجعين -رجل أعمال يُدعى أوليسمار ماجي- لدفع قيمة بند مشاركة روديني أمام فلامنجو قبل الجولة قبل الأخيرة.

المدافع البالغ 29 عاما لا يحق له المشاركة أمام فلامنجو المُعار منه لصفوف إنترناسيونال، وبدفع القيمة صار جاهزا للمشاركة.

O Internacional informa que recebeu nesta sexta (19/2) a doação de R$ 1 milhão de Elusmar Maggi Scheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá-MT, assinou o termo que repassa o valor ao Clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento! 👏🇦🇹 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2021

بدأ اللقاء وإنترناسيونال في الصدارة بفارق نقطة عن فلامنجو، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي بداية الشوط الثاني تعرض روديني للطرد بعد العودة لتقنية الفيديو عقب تدخل قوي على فيليبي لويس.

49 دقيقة فقط = مليون ريال برازيلي.

وهو ما جعل إنريكي دورادو قائد إنترناسيونال يهاجم الاتحاد البرازيلي بعدما شعر بالمؤامرة قائلا: "إنه يوم حزين، لا أعرف إذا كان الاتحاد يريد أن يفوز فلامنجو باللقب، قد نكون اليوم الأبطال ولم يجلبوا الكأس، اعتقد أنهم أرادوا فوز فلامنجو".

وسيغيب المدافع عن الفريق لـ 3 مباريات وهو ما يعني غيابه عن مواجهة كورينثيانز في الجولة الأخيرة من الدوري.

وفي الدقيقة 62 حسم جابريل باربوسا الصدارة بهدفه في الدقيقة 62.

فوز قاد فلامنجو للصدارة لأول مرة في الموسم، بينما تراجع إنترناسيونال للوصافة.

عقدة؟

على الرغم من قوة فلامنجو إلا أن ساو باولو يعد عقدة للفريق الأحمر والأسود سواء على مستوى النتائج أو لروجيريو سيني حارس ساو باولو التاريخي سابقا.

آخر فوز لفلامنجو على ساو باولو يعود لموسم 2017.

منذ ذلك الحين التقى الفريقان في 8 مباريات بالدوري والكأس، فاز ساو باولو في 5 مباريات وتعادلا في 3.

ساو باولو الموسم الماضي أمام جورج جيسوس وفلامنجو فرض التعادل ذهابا وإيابا.

وفي الموسم الحالي فاز ساو باولو في الدور الأول 4-1، ثم أقصى فلامنجو من الكأس بالفوز ذهابا 2-1 وإيابا 3-0.

وما يزيد من تعقيد الأمور لفلامنجو، أن سيني المدير الفني للفريق لم يفز من قبل على ساو باولو.

في 7 مواجهات خسر 5 وتعادل في 2، الموسم الحالي فقط أقصاه ساو باولو مرتين في كأس البرازيل، الأولى أمام فورتاليزا بالتعادل 5-5 في مجموع المباراتين وودع بركلات الترجيح من دور الـ 16، وفي ربع النهائي أقصى ساو باولو فلامنجو بقيادة سيني.

الحارس الأسطوري تحدث عن مواجهة فريقه السابق: "عشت جزءا رائعا في حياتي، الأول كُتب في مورمبي (معقل ساو باولو)، والعلاقة لكن لا يمكن نكرانها، ومن ثم ذهبت إلى كاتسيلاو في فورتاليزا كتبت الجزء الثاني كمدرب".

وأضاف "الآن آمل أن أكتب جزءا في ماراكانا وسيكون فخرا كبيرا وفوزا ضخما في مسيرتي كمدرب وهدية إلى مشجعي فلامنجو الذين رحلوا هذا العام".

سيني لم يتوج بأي لقب كبير في مسيرته سوى الدرجة الثانية البرازيلية مع فورتاليزا في 2018.

على الجانب الأخر، يأمل أبيل براجا مدرب إنترناسيونال أن ينهي مسيرة 41 عاما من فشل النادي الأحمر في تحقيق لقب الدوري البرازيلي إذ حل الفريق في وصافة جدول الترتيب منذ حينها في 4 مناسبات، منها مرة لحساب فلامنجو في 2009.

براجا قاد إنترناسيونال للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخ النادي 2006 ومن ثم الفوز بلقب كأس العالم للأندية في العام ذاته.

وقد يقود الفريق لتحقيق لقب الدوري الغائب ليصبح المدرب الأعظم في تاريخ النادي.

صراع المقاعد القارية

لا تتوقف مباريات الجولة الأخيرة على صراع اللقب فقط بل أيضا على المقاعد القارية.

في الموسم الحالي يتأهل أول 14 فريقا من الدوري إلى بطولتي كوبا ليبرتادوريس بواقع 8 فرق بالإضافة إلى 6 في كوبا سود أمريكانا.

المقاعد الأربعة الأولى في جدول الدوري تساوي التأهل المباشر إلى دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس، وحسمها بالفعل فلامنجو وإنترناسيونال وأتليتكو مينيرو، وبالميراس كونه بطل نسخة 2020.

في حين ستكون مباراة اليوم هامة لساو باولو الساعي لحصد المركز الرابع وإجهاض أحلام فلامنجو في اللقب، إذ يمتلك 63 وينافسه فلومينينسي صاحب المركز الرابع برصيد 61 نقطة على المقعد المؤهل المباشر.

ساو باولو يمتلك فرصة أخرى بالتأهل المباشر لدور المجموعات قاريا عبر فوز بالميراس بلقب كأس البرازيل.

بينما تأهل جريميو -إذا فاز جريميو بلقب كأس البرازيل سيحجز مقعده المباشر في دور المجموعات- وسانتوس عبر الدور التمهيدي الثاني.

وتأهل لكوبا سود أمريكانا –تعادل الكونفدرالية الإفريقية- كل من أتليتكو باراناينسي وكورينثيانز وريد بول براجانتينو وسيارا وأتليتكو جويانانينسي، ولا يزال المقعد الأخير غير محدد بين 3 فرق.

سبورت ريسيفي 42 نقطة، يليه باهيا وفورتاليزا أصحاب المراكز الـ 15 والـ 16 يأملون في خطف البطاقة القارية الأخيرة في موسم 2020.

الـ 12 الكبار

في البرازيل يُعرف مصطلح "الـ 12 الكبار" والمعروف باسم "Doze Grandes".

يشير إلى الـ 12 الأندية الكبرى في البرازيل، الأكثر جماهيرية وتحقيقا للألقاب.

من هم؟

ولاية ريو دي جانيرو: فلامنجو – فلومينينسي – فاسكو دا جاما – بوتافوجو

ولاية ريو دي سول: إنترناسيونال – جريميو

ولاية ميناس جراس: أتليتكو مينيرو – كرويزو

ولاية ساو باولو: كورينثيانز – بالميراس – سانتوس – ساو باولو

الفرق الـ 12 حققت لقب الدوري، ولم يحصد اللقب أندية أخرى من خارجها سوى 6 مواسم فقط.

كما أن 10 فرق حققت لقب كوبا ليبرتادوريس –يعادل دوري أبطال أوروبا- عدا فلومينينسي وبوتافوجو.

بوتافوجو تذيل جدول ترتيب الموسم الجاري وهبط ليجاور كروزيرو في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وقد يكون فاسكو دا جاما –أو اقترب بالفعل- من أن يكون ثالث فريق من الـ 12 الكبار في الدرجة الثانية البرازيلية في نفس الموسم (2021)، وهو ما يحدث لأول مرة في التاريخ.

فاسكو دا جاما (38 نقطة) يحتاج لأن يخسر فورتاليزا (41 نقطة) من فلومينسيني ويقلص فارق الأهداف بتعويضه وتسجيل 12 هدفا عندما يستضيف جوياس الهابط بالفعل، وهو أمر شبه مستحيل لبقاء الفريق وسط الكبار لموسم آخر.

موسم ساخن ينتهي الليلة لكن الكرة في البرازيل لن تتوقف كرة القدم عن الدوران، فبطولات الولايات المحلية وهي الأقدم في البلاد قد بدأت بالفعل ويشارك فيها كبار القوم حتى فرق الدرجات الأدنى، لذلك الإثارة لن تتنهي في بلاد السامبا.