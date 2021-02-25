مباشر في الدوري - الإنتاج الحربي (0)-(0) إنبي.. محاولات هجومية من لأصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي وإنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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ق. 65: 3 تسديدات من لاعبي الإنتاج على المرمى، تنتهي بتسديدة بعيدة عن المرمى من أحمد عفيفي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 34 تصويبة من محمد فييرا فوق المرمى.

بداية المباراة