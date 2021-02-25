انتهت في الدوري - الإنتاج الحربي (0)-(0) إنبي.. تعادل سلبي جديد

الخميس، 25 فبراير 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي وإنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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انتهت

ق. 87: عرضية من الجهة اليمنى للإنتاج تصل إلى محمد عبد المجيد الذي يسدد رأسية ضعيفة في يد محمود جاد.

ق. 65: 3 تسديدات من لاعبي الإنتاج على المرمى، تنتهي بتسديدة بعيدة عن المرمى من أحمد عفيفي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 34 تصويبة من محمد فييرا فوق المرمى.

بداية المباراة

في الدوري الإنتاج الحربي إنبي
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