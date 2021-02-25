انتهت في الدوري - الإنتاج الحربي (0)-(0) إنبي.. تعادل سلبي جديد
الخميس، 25 فبراير 2021 - 14:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي وإنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري المصري.
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انتهت
ق. 87: عرضية من الجهة اليمنى للإنتاج تصل إلى محمد عبد المجيد الذي يسدد رأسية ضعيفة في يد محمود جاد.
ق. 65: 3 تسديدات من لاعبي الإنتاج على المرمى، تنتهي بتسديدة بعيدة عن المرمى من أحمد عفيفي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 34 تصويبة من محمد فييرا فوق المرمى.
بداية المباراة