مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: عرض تركي لـ ساسي.. والأولوية للزمالك
الخميس، 25 فبراير 2021 - 14:18
كتب : FilGoal
كشف مصدر مقرب من فرجاني ساسي لاعب الزمالك، عن وصول عرض تركي للاعب.
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
وحسب المصدر لـFilGoal.com، فإن فريق إسطنبول باشاكشاهير التركي، يريد ضم فرجاني ساسي خلال الموسم المقبل.
المصدر كشف أيضا بأن رغم ورود العرض التركي، لكن فرجاني ساسي يعطي الأولية للتجديد مع الزمالك والبقاء في مصر.
ساسي سافر إلى تركيا عقب مباراة الفريق مع غزل المحلة، وتلقى العرض في تلك الفترة.
وينتظر ساسي حسب المصدر المقرب، الجلوس رفقة مهند عون وكيله مع مسؤولي الزمالك للمضي قدما في إجراءات التجديد.
وينتهي تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي بنهاية الموسم الجاري.
ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم 1 مارس، ضمن مباريات الدوري المصري.
ساسي شارك مع الزمالك في 9 مباريات هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم هدفين، وصنع اثنين آخرين.
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