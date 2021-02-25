زيدان: هدف ميندي في أتالانتا؟ تدربنا عليه لكن لم يكن هو من يسدد

الخميس، 25 فبراير 2021 - 14:11

كتب : FilGoal

هدف ميندي مع ريال مدريد في أتالانتا

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه تدرب على الجملة التي جاء منها هدف الفوز على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، وأوضح أن من سدد الكرة لم يكن جزء من هذا التدريب.

ريال مدريد فاز على أتالانتا 1-0 بواسطة فيرلاند ميندي على ملعب الفريق الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان هدفاً جميلاً. لم يكن من المفترض أن يسدد ميندي، لكنه سدد في نهاية المطاف وكانت النتيجة جيدة"

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وأضاف "ميندي يسدد بقوة أكبر بيمناه، على الرغم من أن تسديداته أكثر دقة بالقدم اليسرى".

وواصل "الهدف جاء من هجمة جميلة تدربنا عليها، لم يكن منيدي المنوط بتسديد الكرة، لكنه سددها وكانت النتيجة رائعة".

ودخل ريال مدريد المباراة وهو منقوص من عدد كبير من نجومه على رأسهم القائد سيرجيو راموس، بالإضافة إلى مارسيلو وداني كارفاخال وكريم بنزيمة وإدين هازارد.

وأكمل زيدان "صحيح أن هناك الكثير من اللاعبين المصابين، لكن اللاعبين المتوفرين يقومون بعمل جيد، ولاسيما في الدفاع".

وأتم "نواصل تقديم أداء جيد على الرغم من التغييرات العديدة، أنا سعيد بعمل الجميع، علينا الاستمرار على هذا النحو".

وتقام مباراة الإياب يوم 16 مارس المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

فيرلاند ميندي ريال مدريد زين الدين زيدان
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