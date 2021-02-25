جوارديولا: هذه هي أسباب انتصاراتنا المتتالية

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن التألق الدفاعي لفريقه هو حجر الأساس في النتائج الرائعة التي يحققها السماوي منذ 3 أشهر.

وقاد برناردو سيلفا جناح سيتي فريقه للفوز بنتيجة 2-0 على بروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بتسجيل هدف وصناعة الثاني.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حققنا 19 انتصارا متتاليا لأننا نملك الكثير من الأموال لشراء العديد من اللاعبين المميزين".

وأضاف "نفوز في كل الأوقات بسبب المال.. نعم هي مقولة صحيحة، لأنه بدون وجود لاعبين بإمكانيات مميزة لما حققنا كل هذه الانتصارات".

بينما قال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الجهد الجماعي في الدفاع كفريق هو سبب فوزنا بـ19 مباراة متتالية".

وأكمل "لقد استقبلنا تسديدة واحدة فقط على المرمى في مباراة مونشنجلادباخ لأننا نبذل جهدا مذهلا".

وتابع "عملية صناعة الفرص تحدث بشكل جماعي أيضا، كرة القدم ليست هجوما ودفاعا، إنها كل شيء معا".

وشدد المدرب الإسباني "بدون لاعبين جيدين لا يمكننا فعل ذلك. اللاعبون رائعون".

وتقام مباراة الإياب يوم 16 مارس المقبل على ملعب الاتحاد معقل سيتي.

فوز سيتي كان رقم 19 على التوالي في جميع المسابقات، ولم يخسر فريق بيب جوارديولا الآن في 26 مباراة متتالية.

ويتصدر الفريق السماوي جدول الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.