محمد عواد: كامل تركيزي مع الزمالك رغم شعوري بالظلم في عديد المرات

الخميس، 25 فبراير 2021 - 12:56

كتب : FilGoal

محمد عواد في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

نشر محمد عواد حارس الزمالك بيانا توضيحيا، يرد فيه على ما ترويجه حول "إهانة قميص الزمالك".

عواد نفى أن تكون الصورة التي نشرها على انستجرام لإهانة قميص النادي، وأشار إلى أن كامل تركيزه منصب على الفريق فقط، مع احترامه لرأي الجهاز الفني في أمر مشاركته.

وكتب محمد عواد عبر صفحته على فيسبوك: أتشرف بارتدائي قميص نادي الزمالك الذي يحلم الملايين باللعب له، ولا صحة لما تم ترويجه عن إهانتي لتي شيرت النادي عن طريق ستوري على انستجرام كان غرضي من نشرها هو توضيح هدية من مشجع لنادينا العريق في السنغال".

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وأضاف "ضحيت بالكثير من أجل تحقيق حلمي باللعب لنادي الزمالك وهو شرف كبير أعتز به ولكن منذ يومي الأول مع الفريق ويتم محاربتي ومحاولة تشويه سمعتي بكل السبل من البعض عن طريق ترويج أخبار كاذبة وأنا على علم إن جميع لاعبي الزمالك يتعرضون لذلك يوميًا، لكنها تزداد يوم بعد يوم تجاهي رغم إشادة الأجهزة الفنية للفريق بشكل مستمر في التزامي".

عواد أتبع "كامل تركيزي مع الفريق وملتزم بعقدي مع النادي، وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني في مسألة المشاركة من عدمه رغم شعوري بالظلم في عديد المرات التى رأيت فيها أحقيتي بالمشاركة، ولكن دومًا أفضل عدم الحديث لعلمي برغبة الكثير من المتصدين في استغلال الأمر ضد مصلحة الفريق وهي الأهم فوق كل مصلحة شخصية".

وأتم "أخيرًا، أناشد جماهير الزمالك الوفية التي لطالما دعمت الفريق في أصعب الأوقات في الوقوف بجانبنا للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم وإعادة البسمة لقلوبهم من جديد".

محمد عواد انضم للزمالك بداية الموسم الماضي قادما من الإسماعيلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم 1 مارس، في بطولة الدوري المصري.

في الدوري الزمالك محمد عواد
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