باسم مرسي: بالأرقام نسختي في 2014 أفضل من مصطفى محمد.. ونصيحة لـ مروان محسن

الخميس، 25 فبراير 2021 - 12:27

كتب : FilGoal

باسم مرسي - مصر للمقاصة

وجه باسم مرسي مهاجم مصر للمقاصة نصيحة لمروان محسن لاعب الأهلي.

مروان حمدي

النادي : الزمالك

باسم مرسي

النادي : مصر للمقاصة

وقال باسم عبر قناة النهار: "أحب مروان محسن جدا على المستوى الشخصي، لكنه لا يضع نفسه في منطفة الجزاء بسبب خوفه من إهدار الفرص، عكس وليد أزارو الذي كان يهدر 3 فرص ويسجل هدفا".

وتابع "بالنسبة لي مروان أفضل من أزارو، هو يفضل أن يلعب كمحطة فيتواجد بعيدا عن منطقة الجزاء ونصيحتي له أن يعافر ويقاتل في الأهلي، ستهدر هدفا لكن ستسجل الآخر، وألا يفكر فيما يقوله الناس عنه".

أخبار متعلقة
باسم مرسي يختار متعب وشيكابالا ضمن أفضل من جاورهم في المنتخب.. ويكشف علاقته بـ صلاح وليد هويدي: رسالة إيهاب جلال وصلت للاعبي المقاصة.. باسم مرسي يتسم بالإصرار رئيس الاتحاد: نتمنى أن تليق مواجهتنا مع الزمالك باسم الفريقين.. وهذا ما قلته بشأن ضم سيسيه وادي دجلة يعين باسم أمين رئيسا للقطاع الفني لأكاديمية الشطرنج

وبسؤاله من الأفضل نسخة باسم 2014 أما مصطفى محمد 2020؟: "بالأرقام باسم مرسي أفضل، مصطفى لاعب جيد، في 2014 سجلت 14 هدفا وهو سجل 11 هدفا، وكان يجاورني في الغرفة وهو صغيرا".

كما رشح 3 لاعبين مصريين للاحتراف في أوروبا: "طاهر محمد طاهر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور".

واختار أفضل فريق يلعب ضده "أشعر بتوفيق من الله في مباريات الأهلي، سجلت مع كل الفرق التي لعبت بها أمام الأهلي سواء مع بتروجت أو الزمالك أو الإنتاج لأنني أحب دائما خوض المباريات الكبيرة".

باسم خاض 11 مباراة أمام الأهلي سجل 6 أهداف وصنع هدفا.

باسم مرسي مروان محسن
نرشح لكم
أخر الأخبار
باسم مرسي: لابد أن يحصل الزمالك على لقب الدوري بشرط.. ولم أشعر بالإحباط لعدم عودتي للأبيض 10 دقيقة | الدوري المصري
باسم مرسي: بالأرقام نسختي في 2014 أفضل من مصطفى محمد.. ونصيحة لـ مروان محسن 20 دقيقة | الدوري المصري
مدير سان جيرمان: مفاوضاتنا لتجديد تعاقد مبابي ونيمار تسير بشكل جيد 30 دقيقة | الدوري الفرنسي
مجموعة الأهلي – المريخ يُصدر بيانا ضد "اتحاد الجماهير" 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة الإسماعيلي - 33 لاعبا استعدادا للقاء الأهلي.. وعودة عبد الرحمن مجدي وغياب صبحي ساعة | الدوري المصري
باسم مرسي يختار متعب وشيكابالا ضمن أفضل من جاورهم في المنتخب.. ويكشف علاقته بـ صلاح ساعة | منتخب مصر
برناردو سيلفا: موسمنا رائع حتى الآن لكننا في منتصف الطريق فقط ساعة | دوري أبطال أوروبا
تغريدة - جماهير ليفربول تٌطالب بمنح شارة القيادة لـ محمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك