باسم مرسي: بالأرقام نسختي في 2014 أفضل من مصطفى محمد.. ونصيحة لـ مروان محسن

وجه باسم مرسي مهاجم مصر للمقاصة نصيحة لمروان محسن لاعب الأهلي.

مروان حمدي النادي : الزمالك باسم مرسي النادي : مصر للمقاصة

وقال باسم عبر قناة النهار: "أحب مروان محسن جدا على المستوى الشخصي، لكنه لا يضع نفسه في منطفة الجزاء بسبب خوفه من إهدار الفرص، عكس وليد أزارو الذي كان يهدر 3 فرص ويسجل هدفا".

وتابع "بالنسبة لي مروان أفضل من أزارو، هو يفضل أن يلعب كمحطة فيتواجد بعيدا عن منطقة الجزاء ونصيحتي له أن يعافر ويقاتل في الأهلي، ستهدر هدفا لكن ستسجل الآخر، وألا يفكر فيما يقوله الناس عنه".

وبسؤاله من الأفضل نسخة باسم 2014 أما مصطفى محمد 2020؟: "بالأرقام باسم مرسي أفضل، مصطفى لاعب جيد، في 2014 سجلت 14 هدفا وهو سجل 11 هدفا، وكان يجاورني في الغرفة وهو صغيرا".

كما رشح 3 لاعبين مصريين للاحتراف في أوروبا: "طاهر محمد طاهر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور".

واختار أفضل فريق يلعب ضده "أشعر بتوفيق من الله في مباريات الأهلي، سجلت مع كل الفرق التي لعبت بها أمام الأهلي سواء مع بتروجت أو الزمالك أو الإنتاج لأنني أحب دائما خوض المباريات الكبيرة".

باسم خاض 11 مباراة أمام الأهلي سجل 6 أهداف وصنع هدفا.