قائمة الإسماعيلي - 33 لاعبا استعدادا للقاء الأهلي.. وعودة عبد الرحمن مجدي وغياب صبحي

اختار دراجان يوفيتش المدير الفني لـ الإسماعيلي 33 لاعبا لخوض معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12.

وشهدت القائمة عودة عبد الرحمن مجدي الذي يقترب من الانضمام للتدريبات الجماعية والاستعدادا للمشاركة أمام الأهلي، والثنائي عبد الله جمعة ومحمد عمار.

وغاب عبد الرحمن مجدي منذ الجولة الثانية من الدوري عقب لقاء الإنتاج الحربي بسبب الإصابة، ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين.

ويغيب عن المعسكر، أصحاب الإصابات الطويلة، وهم باهر المحمدى ومحمود البدرى وأحمد أيمن.

ويتواصل غياب محمد صبحي الحارس المخضرم بعدما غاب عن مواجهة إنبي الأخيرة.

وجاءت قائمة الدراويش:

حراسة المرمى: محمد فوزى – محمد مجدى – كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم – محمد عمار – محمد بيومى – نادر رمضان – رضوان شريفى – مروان صحراوى – احمد كاستيلو – محمد مصيلحى – حسين السيد – مصطفى الزنارى – عمر هنيدى – عبدالله جمعة

الوسط: عماد حمدى – عمر الوحش – نادر رمضان – محمد الضرف – مصطفى فارس – محمد صادق – مدحت فقوسة – أحمد مدبولى – محمد حسن – زياد طارق – أحمد مصطفى – عبد الرحمن مجدى – محمد عبد السميع

الهجوم: شكرى نجيب – محمد الشامى – بينسون شيلونجو – فخر الدين بن يوسف – أرى بابل

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.