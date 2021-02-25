قائمة الإسماعيلي - 33 لاعبا استعدادا للقاء الأهلي.. وعودة عبد الرحمن مجدي وغياب صبحي

الخميس، 25 فبراير 2021 - 11:41

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

اختار دراجان يوفيتش المدير الفني لـ الإسماعيلي 33 لاعبا لخوض معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12.

وشهدت القائمة عودة عبد الرحمن مجدي الذي يقترب من الانضمام للتدريبات الجماعية والاستعدادا للمشاركة أمام الأهلي، والثنائي عبد الله جمعة ومحمد عمار.

وغاب عبد الرحمن مجدي منذ الجولة الثانية من الدوري عقب لقاء الإنتاج الحربي بسبب الإصابة، ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين.

أخبار متعلقة
رئيس النجوم: تغاضينا عن إيقاف الإسماعيلي في الانتقالات.. لكن لم يتم تقدير تصرفنا مجاهد لـ في الجول: لا نمانع إقامة لقاء الإسماعيلي والأهلي في المكس.. ولكن الإسماعيلي يخاطب اتحاد الكرة لنقل مباراة الأهلي إلى المكس مستشفى الإسماعيلي - الجهاز الطبي يكثف جهوده لاستعادة المصابين

ويغيب عن المعسكر، أصحاب الإصابات الطويلة، وهم باهر المحمدى ومحمود البدرى وأحمد أيمن.

ويتواصل غياب محمد صبحي الحارس المخضرم بعدما غاب عن مواجهة إنبي الأخيرة.

وجاءت قائمة الدراويش:

حراسة المرمى: محمد فوزى – محمد مجدى – كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم – محمد عمار – محمد بيومى – نادر رمضان – رضوان شريفى – مروان صحراوى – احمد كاستيلو – محمد مصيلحى – حسين السيد – مصطفى الزنارى – عمر هنيدى – عبدالله جمعة

الوسط: عماد حمدى – عمر الوحش – نادر رمضان – محمد الضرف – مصطفى فارس – محمد صادق – مدحت فقوسة – أحمد مدبولى – محمد حسن – زياد طارق – أحمد مصطفى – عبد الرحمن مجدى – محمد عبد السميع

الهجوم: شكرى نجيب – محمد الشامى – بينسون شيلونجو – فخر الدين بن يوسف – أرى بابل

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

قائمة الإسماعيلي الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة الإسماعيلي - 33 لاعبا استعدادا للقاء الأهلي.. وعودة عبد الرحمن مجدي وغياب صبحي 18 دقيقة | الدوري المصري
باسم مرسي يختار متعب وشيكابالا ضمن أفضل من جاورهم في المنتخب.. ويكشف علاقته بـ صلاح 25 دقيقة | منتخب مصر
برناردو سيلفا: موسمنا رائع حتى الآن لكننا في منتصف الطريق فقط 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تغريدة - جماهير ليفربول تٌطالب بمنح شارة القيادة لـ محمد صلاح 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وفاة والد أليسون بيكر غرقا 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الخميس 25-2-2021 والقنوات الناقلة – الدوري المصري.. والأوروبي ساعة | أوروبا
جوارديولا: علينا التحسن في الهجوم.. لا أعتقد أننا مرشحون للقب برؤية بايرن ميونيخ 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جاسبريني: الحكم أفسد مواجهتنا ضد ريال مدريد.. وهدف بالصدفة أسقطنا 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك