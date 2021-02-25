باسم مرسي يختار متعب وشيكابالا ضمن أفضل من جاورهم في المنتخب.. ويكشف علاقته بـ صلاح

اختار باسم مرسي مهاجم مصر للمقاصة الحالي أفضل تشكيل لمن جاورهم في منتخب مصر.

باسم مرسي النادي : مصر للمقاصة مصر

كما تحدث عن علاقته بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي أثناء تزاملهم في فرق الناشئين.

وجاء تشكيل أفضل من جاورهم في منتخب مصر:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: حازم إمام – أحمد دويدار – علي جبر – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – حسام غالي

أمامهم: محمد صلاح – شيكابالا – عبد الله السعيد

الهجوم: عماد متعب

وتحدث باسم عبر قناة النهار على علاقته بمحمد صلاح: "محمد صلاح كان طيب ومتواضع وفي حاله طول عمره، وعندما انتقل للعب في أوروبا أصبح شخصية قيادية وأسلوبه تغير وعندما تجاوره في الملعب "متشيلش هم" وهو موجود".

وأضاف "لعبت مع صلاح ونحن صغار في عثماثون طنطا ولم أتخيل أي يصل إلى تلك المكانة، هو شخصية محبوبة وملتزم، كان يقول لي أبعد عني بسبب صراخي على زملائي، وعندما تجاورنا في المنتخب كان يقول لهم "كان بيعذبنا وأحنا صغيرين".

ولعب باسم مرسي 10 مباريات لمنتخب مصر بين 2014 و2016 وسجل خلالها 7 أهداف.