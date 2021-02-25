برناردو سيلفا: موسمنا رائع حتى الآن لكننا في منتصف الطريق فقط

الخميس، 25 فبراير 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف جابريال جيسوس أمام مونشنجلادباخ

رغم النتائج المدهشة التي يحققها مانشستر سيتي غير أن برناردو سيلفا يشعر بأن فريقه لم يحقق أي شيء حتى الآن.

وقاد سيلفا فريقه للفوز بنتيجة 2-0 على بروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بتسجيل هدف وصناعة الثاني.

وقال برناردو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا، أعتقد أنه فوز جيد ومهم للغاية لأننا نعرف مدى صعوبة هذه المنافسة لأن خطأ واحد يمكن أن يعني خروجك".

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وأضاف "حاولنا اللعب بشكل بسيط والسيطرة على الكرة كما نفعل دائما لخلق الفرص وتسجيل الأهداف. إنه فوز جيد".

وتابع "لقد كان موسما رائعا حتى الآن بالنسبة لنا. ولكن نحن بحاجة إلى الاستمرار لأننا في منتصف الطريق فقط".

فوز سيتي كان رقم 19 على التوالي في جميع المسابقات، ولم يخسر فريق بيب جوارديولا الآن في 26 مباراة متتالية.

وأكمل " أسلوبنا في اللعب لا يتغير رغم إصابة بعض اللاعبين، غياب البعض لأسباب أخرى".

وأتم الدولي البرتغالي "الفريق يواصل أداءه بشكل جيد وهذه علامة جيدة للغاية".

برناردو سيلفا مانشستر سيتي بروسيا مونشنجلادباخ
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