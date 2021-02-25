جوارديولا: علينا التحسن في الهجوم.. لا أعتقد أننا مرشحون للقب برؤية بايرن ميونيخ

الخميس، 25 فبراير 2021 - 01:20

كتب : FilGoal

جوارديولا

انتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي فريقه رغم الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي فوزا هاما على مونشنجلادباخ خارج ملعبه بهدفين دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا لقناة BT عقب اللقاء: "لم نلعب جيدا بشكل كاف في الهجوم وعلينا تحسين ذلك".

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وتابع "في تلك المنافسة يجب أن تكون مثاليا من أجل مواصلة التنافس، لكن في النهاية حققنا فوزا هاما".

وعن ترشيح مانشستر سيتي للقب هذا الموسم أوضح"عندما أرى بايرن ميونيخ لا أعتقد أننا مرشحون للقب".

وشدد جوارديولا "هدفي الآن هو مواجهة وست هام خلال ثلاثة أيام".

وحقق مانشستر سيتي انتصاره الـ 19 على التوالي بمختلف المسابقات منهم 13 فوزا في الدوري الإنجليزي.

وتابع المدير الفني لمانشستر سيتي "إذا قال الناس أننا مرشحون يجب أن نقبل ذلك".

واختتم تصريحاته "لكن الفريق الذي لعب في تاريخه بالكامل نصف نهائي مرة واحدة ويقولون ذلك، إذا فعلينا تقبل الأمر".

ليلة الأبطال مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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