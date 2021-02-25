جاسبريني: الحكم أفسد مواجهتنا ضد ريال مدريد.. وهدف بالصدفة أسقطنا

الخميس، 25 فبراير 2021 - 00:38

كتب : FilGoal

أتالانتا - ريال مدريد

انتقد جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا حكم مباراة فريقه ضد ريال مدريد، توبياس ستلير عقب نهاية اللقاء.

وخسر أتالانتا في ملعبه جيويس يوم الأربعاء بهدف دون رد من ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة طرد مباشر للاعب أتالانتا ريمو فرولو في الشوط الأول عقب تدخله على فيرلاند ميندي.

أخبار متعلقة
ليلة الأبطال – زيدان: لم ينقصنا شيء أمام أتالانتا.. المباراة لم تنته هدف وزنه من ذهب.. صاروخية ميندي تمنح ريال مدريد "المنقوص" فوزا ثمينا على أتالانتا بأقل مجهود.. مانشستر سيتي يضع قدما بربع نهائي الأبطال بثنائية في مونشنجلادباخ

وقال جاسبريني عقب المباراة: "ما يبقى هو المرارة بعدما لم نتمكن من لعب المباراة التي كنا ننتظرها".

وواصل "بغض النظر عن النتيجة كنا سعداء باللعب ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ولم نكن نعرف ما ستؤول إليه النتيجة لكن المباراة دُمرت تماما بسبب حادثة حُكم عليها بشكل خاطئ".

وأكمل "يتعين علينا الفوز في المباراة المقبلة لضمان التأهل لربع النهائي ولا يمكننا التفكير في أي شيء آخر، بالطبع كنا نأمل في نتيجة مختلفة".

وأضاف المدرب الإيطالي "كنا في الدقائق الأخيرة من المباراة وكان علينا الحفاظ على التعادل ومع ذلك فقد استقبلنا هدفا بقدم ميندي اليمنى لهذا الأمر غريب بعض الشيء، إنها مجرد صدفة للمؤسف لنا".

وأردف "بالنظر للطريقة التي سارت بها المباراة فإن الهزيمة بهدف دون رد ليست بهذا السوء لكننا للأسف نشعر أنه لم نحصل على فرصة للعب".

وأكمل "كانت ستكون مباراة مختلفة تماما بـ11 لاعبا ضد 11 آخرين، لقد عوقبت في الدوري الإيطالي لانتقادي الحكم، إن قلت شيئا فسيقرر الاتحاد الأوروبي إيقافي لشهر لكن هذا انتحار لكرة القدم فلا يمكن أن يكون لدينا حكام لم يلعبوا كرة القدم أبدا ولا يعرفون الفارق بين الخطأ والتحدي".

وشدد "لذا يجب أن يكون الحكام من أشخاص لعبوا كرة القدم فحتى مع تقنية الفيديو فالحكام يخطئون".

وأتم جاسبريني "هذا ما حدث ونحن نشعر بالرضا وسنذهب إلى مدريد لنلعب بطريقتنا".

أتالانتا ريال مدريد ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
جاسبريني: الحكم أفسد مواجهتنا ضد ريال مدريد.. وهدف بالصدفة أسقطنا 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 28 دقيقة | ميركاتو
ليلة الأبطال – زيدان: لم ينقصنا شيء أمام أتالانتا.. المباراة لم تنته 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هدف وزنه من ذهب.. صاروخية ميندي تمنح ريال مدريد "المنقوص" فوزا ثمينا على أتالانتا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بأقل مجهود.. مانشستر سيتي يضع قدما بربع نهائي الأبطال بثنائية في مونشنجلادباخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
مهند لاشين يعلن انضمامه لمنتخب مصر: لن تكون الأخيرة.. وهزيمة الأهلي لن تؤثر عليه أمامنا ساعة | منتخب مصر
إنبي: إصابة حلمي طولان وشلبي بفيروس كورونا وشفاء ثنائي الفريق ساعة | الدوري المصري
كومان: كنا كسالى في الشوط الأول ضد إلتشي.. وعلينا الفوز بكل مبارياتنا لحصد لقب الدوري 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك