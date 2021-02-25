جاسبريني: الحكم أفسد مواجهتنا ضد ريال مدريد.. وهدف بالصدفة أسقطنا

انتقد جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا حكم مباراة فريقه ضد ريال مدريد، توبياس ستلير عقب نهاية اللقاء.

وخسر أتالانتا في ملعبه جيويس يوم الأربعاء بهدف دون رد من ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة طرد مباشر للاعب أتالانتا ريمو فرولو في الشوط الأول عقب تدخله على فيرلاند ميندي.

وقال جاسبريني عقب المباراة: "ما يبقى هو المرارة بعدما لم نتمكن من لعب المباراة التي كنا ننتظرها".

وواصل "بغض النظر عن النتيجة كنا سعداء باللعب ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ولم نكن نعرف ما ستؤول إليه النتيجة لكن المباراة دُمرت تماما بسبب حادثة حُكم عليها بشكل خاطئ".

وأكمل "يتعين علينا الفوز في المباراة المقبلة لضمان التأهل لربع النهائي ولا يمكننا التفكير في أي شيء آخر، بالطبع كنا نأمل في نتيجة مختلفة".

وأضاف المدرب الإيطالي "كنا في الدقائق الأخيرة من المباراة وكان علينا الحفاظ على التعادل ومع ذلك فقد استقبلنا هدفا بقدم ميندي اليمنى لهذا الأمر غريب بعض الشيء، إنها مجرد صدفة للمؤسف لنا".

وأردف "بالنظر للطريقة التي سارت بها المباراة فإن الهزيمة بهدف دون رد ليست بهذا السوء لكننا للأسف نشعر أنه لم نحصل على فرصة للعب".

وأكمل "كانت ستكون مباراة مختلفة تماما بـ11 لاعبا ضد 11 آخرين، لقد عوقبت في الدوري الإيطالي لانتقادي الحكم، إن قلت شيئا فسيقرر الاتحاد الأوروبي إيقافي لشهر لكن هذا انتحار لكرة القدم فلا يمكن أن يكون لدينا حكام لم يلعبوا كرة القدم أبدا ولا يعرفون الفارق بين الخطأ والتحدي".

وشدد "لذا يجب أن يكون الحكام من أشخاص لعبوا كرة القدم فحتى مع تقنية الفيديو فالحكام يخطئون".

وأتم جاسبريني "هذا ما حدث ونحن نشعر بالرضا وسنذهب إلى مدريد لنلعب بطريقتنا".