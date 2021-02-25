الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك عن تفاصيل وموعد تفعيل بند الشراء في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتاسراي التركي.

وقال إبراهيم عبد الله لـFilGoal.com: "الزمالك حدد يوم 31 ديسمبر 2021 في العقد المبرم مع جالاتا سراي موعدا لتفعيل بند الشراء من الجانب التركي للمهاجم المصري".

وأضاف "وذلك مع دفع مبلغ 4 ملايين دولار لتفعيل هذا البند".

وأوضح "ولكن بشرط أن يرسل لنا جالاتا سراي بريد إلكتروني يخطرنا خلاله بأنه ينوي تفعيل بند الشراء قبل الموعد المحدد بأسبوع أو 10 أيام".

ماذا لو تلقى الزمالك عرضا من ناد آخر لشراء مصطفى محمد؟

وشرح إبراهيم عبد الله لـFilGoal.com "وفي حال تلقي الزمالك عرضا آخر لضم مصطفى محمد من أي ناد آخر سنبلغ جالاتا سراي بذلك".

وواصل "وضعنا شرطا في التعاقد بيننا يفيد بأن يرسل الزمالك لجالاتا سراي العرض المقدم لمصطفى محمد من أي ناد آخر وقيمته المالية حتى يتأكد الجانب التركي من صحته".

واستكمل "وإذا كان العرض المالي أكثر من 4 ملايين يورو وتأكد جالاتا سراي من ذلك، سيكون عليه معادلة العرض المقدم للحصول على خدمات مصطفى محمد بشكل نهائي".

وأتم تصريحاته "وقتها إذا وافق جالاتا سراي على معادلة العرض المقدم لمصطفى محمد ودفع أكثر من 4 ملايين دولار سيحصل على خدماته وإذا لم يوافق سيبيع الزمالك لاعبه للنادي صاحب العرض المالي الأكبر".

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتاسراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

ولعب مصطفى محمد بقميص جالاتاسراي خلال الموسم الجاري في 5 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف.

وأكد نادي جالاتاسراي التركي لـFilGoal.com أنه سيفعل بند شراء مصطفى محمد خلال العام الجاري. (طالع التفاصيل)