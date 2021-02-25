ليلة الأبطال – زيدان: لم ينقصنا شيء أمام أتالانتا.. المباراة لم تنته

يرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام أتالانتا، ولكن التأهل لم يحسم بعد.

ريال مدريد فاز على أتالانتا بهدف مقابل لا شيء على ملعب أتالانتا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان عقب المباراة في تصريحات لبي إن سبورتس: "أعتقد بأننا عانينا أمام أتالانتا، لكننا حققنا نتيجة جيدة في النهاية".

وأضاف "قدمنا أداء جيد، ربما بسبب النقص العددي لهم، لكننا قدمنا مباراة جيدة على كل حال".

مدرب ريال مدريد أتبع "نعلم بأن المباراة لم تنته ويجب أن نفوز إيابا أيضا لصعوبة المباراة التي تنتظرنا".

وأتم "لم ينقصنا أي شيء اليوم. فزنا بهدف وهي نتيجة جيدة أمام فريق قوي بدنيا وقدموا أداء جيد".

وستكون مباراة الإياب يوم 16 مارس المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.