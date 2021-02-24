هدف وزنه من ذهب.. صاروخية ميندي تمنح ريال مدريد "المنقوص" فوزا ثمينا على أتالانتا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 23:59

كتب : عمرو عبد المنعم

هدف ميندي مع ريال مدريد في أتالانتا

عاد ريال مدريد من إيطاليا بفوز قاتل وثمين على أتالانتا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد سجله المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي.

ودخل ريال مدريد المباراة وهو منقوص من عدد كبير من نجومه على رأسهم سيرجيو راموس القائد.

بالإضافة إلى مارسيلو وداني كارفاخال وكريم بنزيمة وإدين هازارد.

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هدف الفوز جاء في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليمنى من ميندي.

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وصف المباراة

تلقى أتالانتا ضربة قوية بعدما تعرض لاعبه ريمو فرولر للطرد في الدقيقة 17 بعد تدخل قوي مع فيرلاند ميندي.

ليكمل الفريق الإيطالي باقي المباراة بعشرة لاعبين.

وأهدر ناتشو فرصة خطيرة لريال مدريد في الدقيقة 26 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بالقدم اليسرى مرت جوار المرمى.

وحصل كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد على بطاقة صفراء، ليتأكد غيابه عن مباراة العودة للإيقاف.

وأجرى جيان جاسبيريني المدير الفني لأتالانتا التغيير الأول بنزول باسيليتش بدلا من المهاجم زاباتا في الدقيقة 31 لتعويض النقص العددي في وسط الملعب بسبب الطرد.

وانطلق فينيسيوس جونيور نحو مرمى أتالانتا وأهدر فرصة خطيرة بعدما سدد كرة اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

وفي الشوط الثاني واصل فينيسيوس إهدار الفرص بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53 لكنه سددها في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

ثم أجرى زين الدين زيدان التغيير الأول لريال مدريد بنزول ماريانو دياز بدلا من فينيسيوس في محاولات لتنشيط الهجوم الملكي.

وبعدها دفع زيدان بالثنائي الشاب سيرجيو أريباس وهوجو دورو بدلا من أسينسيو وإيسكو.

رصاصة قاتلة

وحصل ريال مدريد على ركلة ركنية في الدقيقة 86 تقدم توني كروس لتنفيذها.

ومرر كروس الكرة إلى لوكا مودريتش الذي مررها أيضا إلى الظهير الأيسر فيرلاند ميندي الذي أطلق تسديدة قوية بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس.

ليسجل المدافع الفرنسي هدف فوز ريال مدريد القاتل على أتالانتا.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون تغيير في النتيجة مع محاولات أتالانتا للتعادل، لتنتهي بفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

وتقام مباراة العودة يوم 16 مارس المقبل في ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل ريال مدريد.

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