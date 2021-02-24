مهند لاشين يعلن انضمامه لمنتخب مصر: لن تكون الأخيرة.. وهزيمة الأهلي لن تؤثر عليه أمامنا

أعلن مهند لاشين لاعب خط وسط طلائع الجيش تلقيه استدعاء للانضمام لمنتخب مصر في معسكره في شهر مارس المقبل.

مهند لاشين النادي : طلائع الجيش مصر

وتحدث مهند لاشين عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "أول مرة أنضم لمنتخب مصر وأتمنى ألا تكون الأخيرة، لاعب الكرة يتمنى دائما ارتداء قميص منتخب بلاده والحلم تحقق الآن".

وأضاف "تلقيت خبر انضمامي لمنتخب مصر صباح اليوم والجهاز الفني لطلائع الجيش هنأني فجأة وقالوا لي إنني سأنضم لمعسكر منتخب مصر المقبل في شهر مارس".

وواصل "حينما طلب حسام البدري ضمني للأهلي كنت ألعب جيدا، وحينما كنت في بيراميدز طلب بقائي مع الفريق ورغم ذلك لم ألعب كثيرا مع الفريق وهذا تأكيد لمن ادعى أنه كان يتدخل في اختيارات التشكيل عندما كان يتولى منصب رئيس جهاز الكرة في النادي".

وعن المنافسة في منتخب مصر قال مهند لاشين: "كل لاعبي خط الوسط في منتخب مصر رائعين وأتمنى أن أكون إضافة لهم".

وخاض اللاعب صاحب الـ24 عاما تسع مباريات خلال الموسم الجاري مع طلائع الجيش لم يسجل أو يصنع أهدافا خلالهم حتى الآن.

ويخوض منتخب مصر مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في شهر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

أما عن مواجهة الأهلي الاحد المقبل في الجولة 14 من الدوري علق لاعب طلائع الجيش " هذه مواجهة خاصة لنا، وهزيمة الأهلي من سيمبا لن تؤثر عليه".

وأتم "هم يعانون من إجهاد بسبب كثرة خوض المباريات ونحن نستعد بأفضل شكل لتحقيق نتيجة إيجابية".