إنبي: إصابة حلمي طولان وشلبي بفيروس كورونا وشفاء ثنائي الفريق

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 23:19

كتب : حامد وجدي

حلمي طولان - إنبي

أعلن نادي إنبي غياب حلمي طولان المدير الفني للفريق عن مواجهة الإنتاج الحربي ومصطفى شلبي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة مسحة فريق إنبي إيجابية لكل من حلمي طولان ومصطفى شلبي الذي تم عزله في منزل أسرته بأسيوط.

وكشفت المسحة عن شفاء الثنائي صلاح ريكو ورامي صبري من فيروس كورونا وجاهزيته لمواجهة الإنتاج.

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ويحل إنبي ضيفا على الإنتاج الحربي في الثانية والنصف عصر غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة.

ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 18 نقطة من 11 مباراة خاضهم الفريق، ويحتاج للفوز للتساوي مع الأهلي والمصري صاحبي المركزين الثالث والرابع.

أما الإنتاج الحربي فيعاني من سوء النتائج ورصيده 9 نقاط من 13 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

وتعادل إنبي في أخر مباراتين أمام سموحة والإسماعيلي، أما الإنتاج فخسر أخر مباراتين أمام مصر للمقاصة وغزل المحلة.

إنبي حلمي طولان
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