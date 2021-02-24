كومان: كنا كسالى في الشوط الأول ضد إلتشي.. وعلينا الفوز بكل مبارياتنا لحصد لقب الدوري

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 22:50

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

قال رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة إن فريقه عابه الكسل في الشوط الأول ضد إلتشي في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء.

جاء ذلك عقب فوز برشلونة على إلتشي في ملعب كامب نو بثلاثية دون رد في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتحدث كومان عقب المباراة قائلا: "في الشوط الأول عانينا من بعض الكسل وكان ينقصنا أن نُسرع من إيقاعنا في اللعب".

أخبار متعلقة
ميسي يقود برشلونة لاستعادة الانتصارات على حساب إلتشي ألبا: علينا الاستمرار في الفوز إن أردنا المنافسة على الدوري الإسباني رائعة ديلي آلي تفتح طريق توتنام لاكتساح وولفسبيرجر ومواصلة حلم مورينيو

وأردف "في الشوط الثاني حالفنا الحظ بتسجيل هدفا مبكرا أراحنا".

وأكمل المدرب الهولندي "سعيد بالمستوى الذي ظهر به الفريق في الشوط الثاني لكننا لم أكن سعيدا بأدائنا في الشوط الاول".

وواصل "بالتأكيد الفوز اليوم سيجعلنا في حالة جيدة خاصة بعد التعادل المخيب للآمال في المباراة السابقة ضد قادش".

وتابع "تأثرنا بفقدان نقطتين ضد قادش ولكن هذه هي كرة القدم".

وأكمل "علينا الفوز في جميع مبارياتنا المقبلة لنحافظ على إمكانية تتويجنا بالدوري، في المباريات الأخيرة كنا جيدين لكن بسبب فقداننا لنقاط كثيرة في بداية الموسم لا يمكن الآن أن نخسر المزيد".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ50 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد وخاض كل منهما 24 مباراة.

فيما يتصدر أتليتكو مدريد جدول الترتيب بـ55 نقطة بعدما خاض 23 مباراة فقط.

كومان برشلونة إلتشي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنبي: إصابة حلمي طولان وشلبي بفيروس كورونا وشفاء ثنائي الفريق 6 دقيقة | الدوري المصري
كومان: كنا كسالى في الشوط الأول ضد إلتشي.. وعلينا الفوز بكل مبارياتنا لحصد لقب الدوري 35 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس النجوم: تغاضينا عن إيقاف الإسماعيلي في الانتقالات.. لكن لم يتم تقدير تصرفنا 49 دقيقة | الدوري المصري
ألبا: علينا الاستمرار في الفوز إن أردنا المنافسة على الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
ميسي يقود برشلونة لاستعادة الانتصارات على حساب إلتشي ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة رغبة جالاتاسراي في ضم ديانج ساعة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - مونشنجلادباخ (0)-(2) مانشستر سيتي.. جووول ثاااني 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - أتالانتا (0)-(0) ريال مدريد.. خروج فينيسيوس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك