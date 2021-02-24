رئيس النجوم: تغاضينا عن إيقاف الإسماعيلي في الانتقالات.. لكن لم يتم تقدير تصرفنا

قال محمد الطويلة رئيس النجوم إن ناديه تغاضى عن إيقاف الإسماعيلي من إبرام انتقالات خلال شهر يناير الماضي تقديرا له ولجماهيره رغم أحقيته في ذلك بسبب الأزمة المندلعة بين الناديين بسبب إبراهيم حسن.

وقال الطويلة لإذاعة الشباب والرياضة: "رأينا أن الأمر سيكون صعبا جدا على الإسماعيلي الذي يمر بمرحلة حرجة وكان يحتاج لضم لاعبين جدد".

وأكمل "تغاضينا في حقنا ولم يُقدر لنا هذا، وتخيل البعض أن هذا انتصار لهم رغم الحق القانوني لنادي النجوم في منع الإسماعيلي من الانتقالات".

وواصل رئيس نادي النجوم حديثه "حصلنا على حكم نهائي من المحكمة الرياضية بالحصول على غرامة قدرها مليون و250 ألف دولار إلى جانب 6 آلاف فرانك سويسري وتم رفض طعن الإسماعيلي".

وشدد "لذا لا يوجد مراحل تقاضي جديدة والآن لجنة الانضباط باتحاد الكرة أمهلت الإسماعيلي شهرا لسداد الغرامة أو خصم ثلاث نقاط من رصيده".

وأردف "اللوائح تنص على حرمان من إبرام انتقالات ثم خصم نقاط ثم الهبوط للدرجة الثانية".

وأتم الطويلة حديثه "اتحاد الكرة أراح الإسماعيلي وأمهله أكثر من ثلاثة أشهر وبدأ العقوبات بخصم ثلاث نقاط بدلا من ستة".

وكان اتحاد الكرة أخطر الإسماعيلي يوم الإثنين الماضي في خطاب رسمي بدفع المستحقات المتاخرة لنادي النجوم عن قيمة انتقال إبراهيم حسن وإلا فسيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد غرمت الإسماعيلي، مبلغ 20 مليون جنيه لصالح نادى النجوم، وهي قيمة 50% من قيمة انتقال اللاعب إلى نادى الزمالك، بالاضافة إلى غرامات التأخير والإخلال بشروط تعاقد اللاعب عند انتقاله للإسماعيلي من نادي النجوم.

ذلك الأمر دفع الإسماعيلي للتقدم بطعن على القرار وهو ما تم رفضه كذلك.

كل ذلك ترتب عليه إعطاء الإسماعيلي مهلة انتهت يوم 19 فبراير الماضي من قبل لجنة الانضباط بتسديد المستحقات المتاخرة.

وبالتالي بدأت مهلة جديدة وتلك المرة تتمثل في خصم ثلاث نقاط من الدراويش.

وارتدى إبراهيم حسن قميص الإسماعيلي في عام 2013 قبل أن يرحل للزمالك في 2013 ومنه انضم إلى بيراميدز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في الدوري والذي يؤدي بصاحبه للهبوط برصيد تسع نقاط بعدما خاض 13 مباراة.