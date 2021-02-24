ألبا: علينا الاستمرار في الفوز إن أردنا المنافسة على الدوري الإسباني

قال جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة إن فريقه عليه عدم فقدان أي نقاط أخرى إن أراد المنافسة على لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

جوردي ألبا النادي : برشلونة برشلونة

جاء ذلك عقب فوز برشلونة على إلتشي اليوم الأربعاء في ملعب كامب نو بثلاثية دون رد في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتحدث ألبا عقب المباراة قائلا: "الفوز اليوم يمنحنا قوة كبيرة من الناحية النفسية، نريد القتال على لقب الدوري".

وواصل "في بداية المباراة لم نكن جيدين وتحسنا بعد الهدف الأول لنا وسيطرنا على المباراة".

وأكمل اللاعب الإسباني "علينا الفوز في المباريات والتفكير في كل لقاء بشكل منفرد لنواصل المنافسة على اللقب".

وشدد ألبا "للفوز بلقب الدوري الأمر يعتمد علينا فلا يجب خسارة أي نقطة إن أردنا الاستمرار في المنافسة عليه".

وأتم ألبا "علينا أن نكون متحدين أكثر من أي وقت في تلك اللحظات الصعبة".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ50 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد وخاض كل منهما 24 مباراة.

فيما يتصدر أتليتكو مدريد جدول الترتيب بـ55 نقطة بعدما خاض 23 مباراة فقط.