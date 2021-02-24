ميسي يقود برشلونة لاستعادة الانتصارات على حساب إلتشي

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 21:50

كتب : FilGoal

احتفال برشلونة بالهدف ضد إلتشي

قاد ليونيل ميسي برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 48 و69 قبل أن يضيف خوردي ألبا الثالث في الدقيقة 73.

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث من 24 مباراة وبفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر (23 مباراة) ونقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني (24 مباراة) ونقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الرابع (23 مباراة).

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وغاب الثلاثي الفرنسي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي وكليمينيه لينجليه عن التشكيل الأساسي.

سيطر لاعبو برشلونة على الشوط الأول واعتمد لاعبو إلتشي على الهجمات المرتدة.

وكاد ترينكاو أن يفك شفرة دفاعات إلتشي بعد مراوغة في الدقيقة 20 وتسديدة قوية لكن أنقذها إدجار باديا ببراعة.

وفشل برشلونة في اختراق دفاعات إلتشي في الشوط الأول من أجل تسجيل الأول وانتهى الشوط سلبيا بدون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني نجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48 بعد مبادلة تمرير الكرة مع برايثويت ليسددها ميسي على يمين حارس المرمى.

وفي الدقيقة 69 نجح ميسي في قتل المباراة بالهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة من فرينكي دي يونج من منتصف الملعب إلى منطقة الجزاء ومررها إلى ميسي الذي راوغ مدافعي إلتشي ببراعة وسدد الكرة داخل الشباك.

ونجح ألبا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعدما استقبل برايثويت عرضية ميسي الرائعة بتمريرة رأسية إلى ألبا الذي سجلها دون عناء في شباك إلتشي.

وشارك جريزمان في الدقيقة 76 بدلا من برايثويت وكاد أن يسجل الرابع في الدقيقة 80 لكن العارضة تعاطفت مع إلتشي ومنعته من التسجيل.

وانفرد ميسي بصدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 18 هدفا في 23 مباراة وبفارق هدفين عن لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة يوم السبت أمام إشبيلية ضمن مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة إلتشي
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