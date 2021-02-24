استراحة ليلة الأبطال - مونشنجلادباخ (0)-(1) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 21:16

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف بيرناردو سيلفا في مونشنجلادباخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية الشوط الأول

ق. 45 انطلاقة لفودين وتصويبة فوق المرمى.

ق. 39 كانسيلو يمر بشكل رائع ويسدد فوق المرمى.

ق. 28 جووول أول لسيتي. عرضية من جواو كانسيلو، قابلها بيرناردو سيلفا برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 18 أولى فرص مونشنجلادباخ. انطلاقة من ستيفان لاينر وعرضية يعود الدفاع ويقطعها في اللحظة الأخيرة قبل متابعة الحسن بلايا أمام المرمى.

ق. 15 كرة جديدة ضائعة من سيتي. تمريرة من الدفاع مقطوعة والكرة تصل إلى جوندوجان داخل منطقة الجزاء لكن رامي بن سبعيني يتدخل ويقطعها من أمامه ثم من أمام جابريال جيسوس.

ق. 4 فرصة أولى بعد تمريرة من بيرناردو سيلفا إلى رحيم ستيرلينج الذي تدخل الدفاع أمامه في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة

ليلة الأبطال مانشستر سيتي مونشنجلادباخ
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