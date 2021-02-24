انتهت ليلة الأبطال - مونشنجلادباخ (0)-(2) مانشستر سيتي.. فوز هام لرجال جوارديولا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق. 79 أجويرو وفيران توريس يشاركان بدلا من فيل فودين وجابريال جيسوس.

ق. 78 طولية من كانسيلو إلى جوندوجان الذي مهدها برأسه إلى فيل فودين، وفودين سدد فوق المرمى.

ق. 68 رياض محرز يشارك بدلا من رحيم ستيرلينج.

ق. 65 جووول ثاني لمانشستر سيتي. عرضية قابلها ستيرلينج برأسية، وتابعها جابريال جيسوس في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 53 رامي بن سبعيني يخطئ والكرة تصل إلى جابريال جيسوس، لكن بن سبعيني يعود ويقطع الكرة من أمام البرازيلي قبل أن يسدد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 انطلاقة لفودين وتصويبة فوق المرمى.

ق. 39 كانسيلو يمر بشكل رائع ويسدد فوق المرمى.

ق. 28 جووول أول لسيتي. عرضية من جواو كانسيلو، قابلها بيرناردو سيلفا برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 18 أولى فرص مونشنجلادباخ. انطلاقة من ستيفان لاينر وعرضية يعود الدفاع ويقطعها في اللحظة الأخيرة قبل متابعة الحسن بلايا أمام المرمى.

ق. 15 كرة جديدة ضائعة من سيتي. تمريرة من الدفاع مقطوعة والكرة تصل إلى جوندوجان داخل منطقة الجزاء لكن رامي بن سبعيني يتدخل ويقطعها من أمامه ثم من أمام جابريال جيسوس.

ق. 4 فرصة أولى بعد تمريرة من بيرناردو سيلفا إلى رحيم ستيرلينج الذي تدخل الدفاع أمامه في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة