رائعة ديلي آلي تفتح طريق توتنام لاكتساح وولفسبيرجر ومواصلة حلم مورينيو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 21:06

كتب : FilGoal

هدف ديلي آلي الرائع مع توتنام ضد وولفسبيرجر

اكتسح توتنام منافسه وولفسبيرجر النمساوي بأربعة أهداف مقابل لا شيء اليوم الأربعاء في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

واستضاف توتنام منافسه وولفسبيرجر بعد الفوز عليه ذهابا في ملعب بوشكاش آرينا في المجر بأربعة أهداف لهدف، بعد رفض السلطات النمساوية استضافة الفريق الإنجليزي بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وبذلك فاز توتنام بثمانية أهداف لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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افتتح ديلي آلي أهداف المباراة بركلة خلفية مزدوجة في الدقيقة العاشرة.

وأضاف كارلوس فينيسيوس الهدف الثاني لسبيرز برأسية بعد عرضية من ديلي آلي في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 73 سجل جاريث بيل الهدف الثالث بتسديدة يسارية مقوسة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ديلي آلي.

وأتم كارلوس فينيسيوس رباعية توتنام بهدف في الدقيقة 83 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تباطؤ مدافع وولفسبيرجر في تشتيت الكرة.

وأصبح ذلك الانتصار بثمانية أهداف عبر مباراتين الذهاب والإياب هو الأول لأي فريق يدربه جوزيه مورينيو في مرحلة إقصائية في البطولات الأوروبية بعدما قاد ريال مدريد في موسم 2011-2012 لاكتساح أبويل نيقوصيا القبرصي بثمانية أهداف لهدفين.

توتنام وولفسبيرجر الدوري الأوروبي
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