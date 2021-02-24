تشكيل ليلة الأبطال - ستيرلينج يقود مانشستر سيتي ضد مونشنجلادباخ

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - توتنام - جوندوجان

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بـ رحيم ستيرلينج في خط هجوم فريقه لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويلعب مانشستر سيتي ضد مونشنجلادباخ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

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المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو.

الوسط: إليكاي جوندوجان – بيرناردو – رودريجو.

الهجوم: رحيم ستيرلينج – جابريال جيسوس – فيل فودين

على الجانب الآخر جاء تشكيل مونشنجلادباخ أصحاب الأرض كالآتي:

المرمى: يان سومير.

الدفاع: نيكو إلفيدي – ماتياس جينتر – ستيفان لاينر – رامي بنسبعيني.

الوسط: فلوريان نيوهاوس – كريستوف كرامر – جوناس هوفمان - دينيس زكريا.

الهجوم: الحساني بلايا – لارس شتيندل.

مانشستر سيتي بوروسيا مونشنجلادباخ دوري أبطال أوروبا
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