يواكيم لوف عن اختيار موسيالا تمثيل ألمانيا: هذا القرار ينبغي أن يصدر من القلب.. لذا أنا مسرور

أعرب يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن سعادته باختيار لاعب بايرن ميونيخ جمال موسيالا اختيار ارتداء القميص الأول للماكينات بدلا من إنجلترا.

جمال موسيالا النادي : بايرن ميونيخ إنجلترا ألمانيا

اللاعب صاحب الـ17 عاما يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية وسبق له اللعب لمختلف فرق الشباب في إنجلترا لكنه الآن قرر تمثل ألمانيا في الفريق الأول.

وعن ذلك القرار قال لوف للموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء: "أن تكون قادرا على اللعب لمنتخب بلدك يجب أن يكون قرارا نابعا من القلب وصادقا".

وأردف "لذلك أنا سعيد لأن موسيالا قرر اللعب لمنتخب ألمانيا، أرى أنه يمتلك إمكانيات كبيرة ونحن كنا نتابعه منذ فترة".

وواصل "أوليفر بيرهوف وأنا التقينا به في ميونيخ مؤخرا وتحدثنا سويا، بالطبع لا أستطيع ضمان أي شيء له في اللحظة الحالية لأن ذلك لن يكون صحيحا".

واستدرك "لكنني أعتقد أنني سوف أستدعيه في التوقف الدولي في شهر مارس المقبل لأنه سيكون لدينا قائمة كبيرة مع خوضنا لثلاث مباريات خلال أيام قليلة".

فيما قال مدير منتخب ألمانيا أوليفر بيرهوف: "نحن سعداء بقرار جمال، لم يكن قرارا سهلا ونحن أظهرنا له الإمكانيات العظيمة المتواجدة في المنتخب الألماني".

وأتم بيرهوف حديثه "نحن واثقون من أنه سيتمكن من متابعة طريقه بنجاح، إنها علامة جيدة لكرة القدم الألمانية عندما يقرر كبار المواهب مثل موسيالا تمثيل منتخب ألمانيا".