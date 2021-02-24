المصري يكشف لـ في الجول كيف يحاول حل مشكلة المستحقات لتفادي خصم نقاط

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 20:44

كتب : أيمن عيد

المصرى - الاتحاد عبد الله سيسيه

كشف النادي المصري عن خطته لحل مشكلة المستحقات المتأخرة للاعبين سابقين في الفريق، وتفادي خصم النقاط من الفريق.

وقال علي الطرابيلي أمين صندوق المصري لـFilGoal.com: "نحاول إنهاء مشكلة مستحقات عبد الله سيسيه بعد إخطار الاتحاد الدولي بإنهاء الأمر مع اللاعب خلال النصف الثاني من مارس المقبل منعاً لتوقيع عقوبة خصم 3 نقاط وما يتبعها من غرامات وعقوبة تصل إلى الهبوط إلى الدرجة الأدنى".

وأوضح "قرار الاتحاد الدولي كان منذ أكثر من 5 سنوات ولم يسع اللاعب لتنفيذ القرار خلال الفترة الماضية إلا هذه الفترة، نظراً لتعرضه لضائقة مالية".

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أمين الصندوق أتبع "القرار صدر بسداد النادي المصري للاعب لما يقرب من 44 ألف دولار، وتم التفاوض مع اللاعب واتفقنا على سداد 40 ألف دولار. سددنا 20 ألف دولار على مرتين بالفعل منهم".

واستمر "محامي النادي الدولي نصر الدين عزام طلب تمديد المهلة، ونتفاوض الآن مع اللاعب على تسوية المستحقات وإنهاء هذا الملف، خاصة وأن أزمة مستحقات اللاعب منذ عام 2012".

عبد الله سيسيه لعب في المصري خلال الفترة من 2010 إلى 2012، قبل الانتقال إلى الزمالك.

الطرابيلي تحدث أيضا عن قضية جودي أنيكي، فقال "نحاول أيضاً سداد القسط الأخير من مستحقات النيجيري جودي أنيكي بعدما حصل اللاعب على 10 ألاف دولار ويتبقى له 35 ألف دولار. نتفاوض معه لتقليل المبلغ حاليا".

وأتم "النادي المصري يمر بأزمة مالية كبيرة، ونحاول التعامل مع كافة الأزمات الطارئة".

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري المصري.

في الدوري المصري عبد الله سيسيه جودي أنيكي
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