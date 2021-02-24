لاعب لايبزيج: جوارديولا قتلني

شن أنخلينو الظهير الأيسر للايبزيج هجوما لاذعا على مدربه السابق في مانشستر سيتي بيب جوارديولا مؤكدا أنه تسبب في فقدانه لثقته في نفسه.

أنخيلينيو النادي : لايبزج

وتحدث أنخلينو للصحفيين قائلا: "بيب قتلني وقتل ثقتي في نفسي".

وواصل "بعد عودتي من الإعارة من أيندهوفن إلى مانشستر سيتي حكم علي بناء على مباراتين في الجولة التحضيرية ولم أحصل على الفرصة مجددا".

وأكمل صاحب الـ24 عاما حديثه "لذا كنت سعيدا عندما رحلت إلى لايبزيج والآن أنا جزء أساسي من الفريق".

وبسؤاله عن الفارق بين جوارديولا ومدربه الحالي جوليان نايجلزمان قال أنخلينو: "واحد منهما أعطاني الثقة وجعلتي ألعب الآخر لم يفعل ذلك".

وأتم اللاعب الإسباني تصريحاته "في لايبزيج شعرت بالثقة منذ اليوم الأول، النادي والمدرب أعطياني دفعة كبيرة وأنا الآن سعيد وألعب بشكل مستمر مع الفريق".

وكان أنخلينو عاد إلى مانشستر سيتي قبل انطلاق الموسم الماضي ولكن لم يشارك سوى في ست مباريات ليرحل في منتصفه معارا إلى لايبزيج حيث قام النادي الألماني بشرائه نهائيا بعد ذلك.