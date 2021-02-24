كرة طائرة - تتويج مصر ببطولة إفريقيا للشباب بالعلامة الكاملة

توج منتخب مصر تحت 21 عاما ببطولة إفريقيا للشباب بعد الفوز على المغرب في المباراة الختامية.

وحقق منتخب شباب مصر الفوز على المغرب بثلاثة أشواط دون مقابل (25-14، 25-19، 25-21).

وبذلك حقق الفراعنة اللقب بالعلامة الكاملة بعد الفوز على منتخبي الكونغو الديمقراطية والمغرب في أول جولتين.

وتأهل منتخب مصر رفقة الكاميرون صاحب المركز الثاني إلى بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما.

وتستضيف إيطاليا وبلغاريا بطولة العالم للشباب في الفترة من 22 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب المصري :

أنس شوقي - عبد الرحمن الحسيني - إياد ايهاب - أحمد أيمن - حازم أشرف رشاد - إبراهيم رسلان - عمر وائل - مروان الصافي - يوسف أشرف عباس - عمر شريف - يوسف نصير - عبد الرحمن الشحات.

ويقود الفريق المدير الفني هاني عبد الحميد.

وحصد الفراعنة لقب بطولة إفريقيا للشباب للمرة الخامسة في التاريخ بعد التتويج بنسخ 2002 و2006 و2015 و2016.

وشارك في النسخة الحالية كل من منتخبات مصر والكاميرون والمغرب والكونغو الديمقراطية.

وغاب عن البطولة منتخب تونس حامل اللقب والأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 مرات.