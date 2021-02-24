قائمة بيراميدز - عودة رمضان وفتحي لمواجهة الجونة في الدوري

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 20:03

كتب : FilGoal

احتفال دييجو رولان بهدف بيراميدز الأول ضد راسينج الإيفواري (عبر حسابات بيراميدز)

عائد الثنائي رمضان صبحي وأحمد فتحي لقائمة بيراميدز لمباريات الدوري المصري استعدادا لمواجهة الجونة، فيما يستمر غياب عبد الله السعيد للإصابة.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري الممتاز.

وغاب رمضان وفتحي عن مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري أمام طلائع الجيش.

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وجاءت قائمة بيراميدز الذي اختارها المدير الفني رودلفو أروابارينا كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال.

الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - أحمد توفيق.

الهجوم: محمود وادي - دييجو رولان - دودو الجباس.

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز السابع.

رمضان صبحي بيراميدز الجونة الدوري المصري
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