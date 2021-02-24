انتهت في إسبانيا - برشلونة (3)-(0) إلتشي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة وباريس سان جيرمان

يستضيف برشلونة فريق إلتشي في المباراة المؤجلة من الجولة الافتتاحية بالدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 23 مباراة بينما إلتشي في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة من 22 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق73 جووول خوردي ألبا

ق69 جوووول ميسي من جديد

ق48 جووووول ميسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 نصف ساعة سلبية

ق15 سيطرة من برشلونة لكن دون خطورة حقيقية

انطلاق المباراة

مباشر في إسبانيا الدوري الإسباني برشلونة إلتشي
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