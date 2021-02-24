اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا

هل تٌشارك مصر في بطولة كوبا أمريكا؟ البطولة مقررا لها شهر يونيو المقبل في الأرجنتين.

في كل نسخة من كوبا أمريكا، يشارك 10 منتخبات في البطولة ككل دول قارة أمريكا الجنوبية، بجانب منتخبين من خارج القارة، يتم دعوتهما لإكمال عدد البطولة.

قطر كانت ستشارك في النسخة المقبلة من البطولة، قبل أن تصدر بيانا تعلن فيه الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة أمس الثلاثاء، والآن بات على اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم اختيار منتخبين للمشاركة.

FilGoal.com سأل أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عن موقف مصر من المشاركة في البطولة إذا عٌرض علينا الأمر.

وقال مجاهد في تصريحات لـFilGoal.com: "أجندة منتخب مصر مضغوطة للغاية، نلعب مباراتين في كل توقف دولي".

وأضاف "كذلك جدول الدروي مضغوط ومازلنا في انتظار معسكرات المنتخب الأوليمبي استعدادا للأوليمبياد".

مجاهد أتم "لا يوجد فرصة للمشاركة في البطولة إذا عٌرض علينا للأسف".

اتحاد أمريكا الجنوبية سبق وعرض مشاركة مصر في البطولة خلال نسخة 2011، وكانت مصر وقتها في المركز التاسع عالميا بتصنيف فيفا الشهري بعد الفوز بأمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي عام 2010، لكن مصر اعتذرت وشارك منتخبا المكسيك وكوستاريكا في البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا مرتين خلال توقف مارس المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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