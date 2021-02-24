لياو: ميلان لن يضعف بعد الهزيمتين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 19:04

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

يصر رافائيل لياو لاعب ميلان أن الفريق لن يضعف بعد تعرضه للخسارة 3-0 أمام إنتر في الدوري الإيطالي.

رافائيل لياو

النادي : ميلان

ميلان

وخسر ميلان أخر مباراتين في الدوري الإيطالي ليفقد الصدارة بفارق 4 نقاط عن إنتر المتصدر.

وقال لياو في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "نحن متحدون ونريد الرد".

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وتابع "مثل كل مباراة، نحن ميلان وندخل الملعب من أجل تحقيق الفوز ونريد المضي قدما في تلك المنافسة".

وكشف لياو "أشعر بالراحة في اللعب بمركز الهجوم، لكن المدرب هو الذي يتخذ القرارات وأنا أريد المساعدة".

وأوضح لاعب ميلان "إذا تمكنت من التسجيل أو المساعدة فهذا أفضل لكن الفوز هو الشيء الوحيد المهم".

وشدد لياو "لسنا فريقا ضعيفا بسبب الخسارة في أخر مباراتين، نعمل كل يوم ونريد تقديم أداءا جيدا".

وعن إبراهيموفيتش قال: "هو مثل الأخ الأكبر بالنسبة لي ويظهر باستمرار ما يمكنه القيام به في التدريب، عقليته هي أهم شيء ومعه نشعر بالقوة".

واختتم تصريحاته "أريد أن أشكر بيولي على ثقته بي، لم نقدم أداءا جيدا في أخر مباراتين ولكننا نريد الرد في المباريات المقبلة".

وخاض لياو 18 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي أمام روما مساء الأحد المقبل.

لياو: ميلان لن يضعف بعد الهزيمتين

يصر رافائيل لياو لاعب ميلان أن الفريق لن يضعف بعد تعرضه للخسارة 3-0 أمام إنتر في الدوري الإيطالي.

وخسر ميلان أخر مباراتين في الدوري الإيطالي ليفقد الصدارة بفارق 4 نقاط عن إنتر المتصدر.

وقال لياو في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "نحن متحدون ونريد الرد".

وتابع "مثل كل مباراة، نحن ميلان وندخل الملعب من أجل تحقيق الفوز ونريد المضي قدما في تلك المنافسة".

وكشف لياو "أشعر بالراحة في اللعب بمركز الهجوم، لكن المدرب هو الذي يتخذ القرارات وأنا أريد المساعدة".

وأوضح لاعب ميلان "إذا تمكنت من التسجيل أو المساعدة فهذا أفضل لكن الفوز هو الشيء الوحيد المهم".

وشدد لياو "لسنا فريقا ضعيفا بسبب الخسارة في أخر مباراتين، نعمل كل يوم ونريد تقديم أداءا جيدا".

وعن إبراهيموفيتش قال: "هو مثل الأخ الأكبر بالنسبة لي ويظهر باستمرار ما يمكنه القيام به في التدريب، عقليته هي أهم شيء ومعه نشعر بالقوة".

واختتم تصريحاته "أريد أن أشكر بيولي على ثقته بي، لم نقدم أداءا جيدا في أخر مباراتين ولكننا نريد الرد في المباريات المقبلة".

وخاض لياو 18 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي أمام روما مساء الأحد المقبل.

ميلان لياو
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