تشكيل برشلونة - برايثوايت وترينكاو يقودان الهجوم مع ميسي أمام إلتشي

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة وباريس سان جيرمان

يبدأ ليونيل ميسي كأساسي أمام إلتشي في الدوري، فيما يتواجد أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدوري.

ليونيل ميسي سيقود هجوم برشلونة، فيما سيلعب ترينكاو ومارتن برايثوايت بجانبه.

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ويبدأ أوسكار مينجويزا كظهير أيمن بدلا من ديست، فيما يتواجد ميراليم بيانش بجانب دي يونج في وسط الملعب.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: خوردي ألبا – جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجويزا.

الوسط: بيدري – ميراليم بيانتش – فرانكي دي يونج.

الهجوم: مارتن برايثوايت – ليونيل ميسي – ترينكاو.

برشلونة يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة من 23 مباراة.

في إسبانيا برشلونة إلتشي
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