موراتا يغيب عن تدريب يوفنتوس بسبب عدوى فيروسية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 18:24

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس - سبال - كأس إيطاليا

لم يشارك ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء بسبب إصابته بعدوى فيروسية.

ألفارو موراتا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكشف موقع فوتبول إيطاليا أن اللاعب أصيب بفيروس المضخم للخلايا والذي يمكن أن يسبب أعراض الإنفلونزا الأساسية لمدة ثلاثة أسابيع.

وأشار التقرير إلى أن تلك العدوى تسبب التعب وألم العضلات، وفي الأغلب هي السبب وراء إصابته بنوبة إغماء بعد مواجهة بورتو.

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وخسر يوفنتوس أمام بورتو بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر يوفنتوس في بيان رسمي: "غاب موراتا عن تدريب الفريق الأساسي اليوم بسبب مواصلة تعافيه من عدوى فيروسية".

ومن المتوقع أن يغيب أيضا كلا من ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني وآرثر وخوان كوادرادو وباولو ديبالا.

كما يغيب دانيلو عن اللقاء بسبب الإيقاف.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبل أمام هيلاس فيرونا ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 45 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الصدارة وله مباراة مؤجلة أمام نابولي.

وخاض موراتا هذا الموسم 29 مباراة مع يوفنتوس في مختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا ساهم في 7 أهداف من 7 مشاركات إذ سجل 6 مرات وصنع هدفا.

يوفنتوس موراتا
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