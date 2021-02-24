تشكيل توتنام – هارت يحرس المرمى.. وديلي ألي أساسي أمام فولسبيرج

يقود كارلوس فينيسيوس هجوم توتنام، فيما يحرس جو هارت المرمى أمام فولفسبيرج.

أعلن جوزيه مورينيو مدرب توتنام، تشكيل فريقه لمواجهة فولفسبيرج النمساوي في إياب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

كارلوس فينيسيوس المهاجم البرازيلي سيقود تشكيل توتنام للقاء، فيما سيحرس جو هارت المرمى.

ويبدأ ديلي ألي كأساسي في صناعة اللعب، وبجانب إيريك لاميلا، وستيفين بيرجوين.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حارس: جو هارت.

الدفاع: بن ديفيز – توبي ألديرفيلد – إيريك ادير – مات دوهيرتي.

الوسط: موسى سيسوكو – هاري وينكس.

أمامهما: إيريك لاميلا – ديلي ألي – ستيفين بيرجوين.

الهجوم: كارلوس فينيسيوس.

كان توتنام قد فاز ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف في النمسا.