تشكيل توتنام – هارت يحرس المرمى.. وديلي ألي أساسي أمام فولسبيرج

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 18:13

كتب : FilGoal

توتنام

يقود كارلوس فينيسيوس هجوم توتنام، فيما يحرس جو هارت المرمى أمام فولفسبيرج.

أعلن جوزيه مورينيو مدرب توتنام، تشكيل فريقه لمواجهة فولفسبيرج النمساوي في إياب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

كارلوس فينيسيوس المهاجم البرازيلي سيقود تشكيل توتنام للقاء، فيما سيحرس جو هارت المرمى.

أخبار متعلقة
إجابتان لما يحدث مع توتنام.. ما بين الثقة وورقة استعملها مورينيو منذ 4 أعوام وست هام يرتقي للمربع الذهبي بإسقاط توتنام الجريح سجل خارق لـ مورينيو.. توتنام يكتسح فولفسبرجر وليستر يكتفي بالتعادل أمام سلافيا ذا أثليتك: تأمين للمستقبل مهما كانت النتائج؟ عقد مورينيو مع توتنام بلا شرط جزائي

ويبدأ ديلي ألي كأساسي في صناعة اللعب، وبجانب إيريك لاميلا، وستيفين بيرجوين.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حارس: جو هارت.

الدفاع: بن ديفيز – توبي ألديرفيلد – إيريك ادير – مات دوهيرتي.

الوسط: موسى سيسوكو – هاري وينكس.

أمامهما: إيريك لاميلا – ديلي ألي – ستيفين بيرجوين.

الهجوم: كارلوس فينيسيوس.

كان توتنام قد فاز ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف في النمسا.

الدوري الأوروبي توتنام مورينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة طائرة - تتويج مصر ببطولة إفريقيا للشباب بالعلامة الكاملة 8 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة بيراميدز - عودة رمضان والسعيد لمواجهة الجونة في الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - برشلونة (0)-(0) إلتشي.. سيطرة من أصحاب الأرض 25 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا 37 دقيقة | منتخب مصر
مجاهد لـ في الجول: لا نمانع إقامة لقاء الإسماعيلي والأهلي في المكس.. ولكن 53 دقيقة | الدوري المصري
إيفرتون يجدد تعاقد لوكاس دين ساعة | الدوري الإنجليزي
لياو: ميلان لن يضعف بعد الهزيمتين ساعة | الدوري الإيطالي
مدير الأداء الأسبق لريال مدريد لـ في الجول: صلاح يستطيع النجاح في أي مكان.. ويجب الصبر على زيدان ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك