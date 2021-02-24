رامون دياز: رفضت تدريب الأهلي لرغبتي في الاستمرار بالسعودية

قال رامون دياز مدرب النصر الإماراتي إنه رفض عرضا لتدريب الأهلي في نفس الوقت الذي وصله عرض تدريب نادي اتحاد جدة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء رفضه لم يكن المال. وذلك في تصريحاته عبر قناة "دبي الرياضية".

وصرح دياز: "رفضت عرضا من الأهلي المصري، كان ذلك في الوقت الذي وصلني خلاله عرضا من الاتحاد".

وواصل "اتخذت قراري بالاستمرار في الدوري السعودي، هدفنا كان النهوض بالفريق والوصول لمنصات التتويج لكننا لم نوفق في ذلك بسبب بعض الظروف، لكن هذا صحيح رفضت عرض الأهلي".

وأكمل "لم يكن السبب الرئيسي لرفض الأهلي هو المال".

وأردف "لأنني كنت أود دائما العمل في الإمارات والدوري جيد جدا وهناك لاعبين أجانب جيدين وهناك فرصة لي كمدرب لكي أضع بصمة كمدرب وحمدا لله تحققت الأمنية".

وأتم "أود أن أشيد بإدارة نادي النصر التي تدعمنا بشكل كامل وشامل وتوفر لنا كل الظروف وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن نصل بالنادي إلى ما يراه جماهيره وكيان هذا النادي العريق".

وكان الأهلي قد عين في الفترة من يونيو 2018 وحتى نوفمبر من نفس العام، باتريس كارتيرون خلفا لحسام البدري الذي رحل في مايو 2018.

وتولى رامون دياز تدريب اتحاد جدة في الفترة من يوليو 2018 وحتى شهر سبتمبر من نفس العام قاد الفريق خلالها في 3 مباريات خسرها جميعا، قبل أن يتولى بعد ذلك تدريب بيراميدز في الفترة من فبراير 2019 وحتى مايو من نفس العام، وقاد الفريق في 13 مباراة بكل المسابقات فاز في 8 وتعادل 4 وخسر مرة.