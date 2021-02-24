جرويتسكا: الطريق إلى مرمى لاتسيو كان أقصر لهذا السبب

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 16:59

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ قبل لقاء لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

أوضح ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ أسباب تفوق فريقه الكاسح على لاتسيو في المباراة التي جمعتها بدوري أبطال أوروبا.

واجتاح بايرن ميونيخ منافسه لاتسيو وانتصر عليه بأربعة أهداف لهدف يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب الأولمبيكو معقل لاتسيو.

وقال جوريتسكا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، وكان من المهم أن ندخل في إيقاع المباراة بسرعة لأننا لم نحظ ببداية جيدة في المباريات الأخيرة".

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وأكمل "نجحنا في فرض سيطرتنا على مجريات اللعب، ولعبنا بشراسة منذ البداية وخلقنا عددًا من الفرص".

واستمر "لعبنا بخط دفاع متقدم بعض الشيء ما ساعدنا في إحباط الهجمات بعيدا عن المرمى، وهذا هو السبب في أن الطريق إلى مرمى لاتسيو كان أقصر".

وأتم جوريتسكا "هذه كانت نقاط قوتنا في الموسم الماضي، لقد قطعنا شوطا كبيرا نحو التأهل لربع النهائي".

افتتح بايرن أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 42 سجل ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن.

ذلك قبل خمس دقائق من إضافة بايرن للهدف الرابع عن طريق فرانشيسكو أتشيربي لاعب بايرن بالخطأ في مرماه.

وقلص خواكين كوريا النتيجة بهدف أول للاتسيو في الدقيقة 49.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في ملعب أليانز آرينا معقل بايرن ميونيخ في الـ17 من شهر مارس المقبل.

ويحتاج لاتسيو للفوز برباعية نظيفة إن أراد التأهل لربع النهائي.

فيما يكفي بايرن أي نتيجة حتى لو الهزيمة بثلاثية دون رد ليواصل حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

ليون جرويتسكا بايرن ميونيخ لاتسيو
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