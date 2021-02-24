فونسيكا: لا أفكر في مواجهة ميلان.. والشعراوي سيشارك أمام براجا في الدوري الأوروبي

أوضح باولو فونسيكا المدير الفني لـ روما إنه لا يفكر في مواجهة ميلان في الدوري الإيطالي قبل لقاء سبورتينج براجا البرتغالي في الدوري الأوروبي.

كما تحدث عن موعد عودة الأرجنتيني خافيير باستوري للمشاركة في المباريات.

وكان روما قد تفوق ذهابا بهدفين دون مقابل في البرتغال الأسبوع الماضي، ووضع قدما في ثمن نهائي المسابقة الأوروبية.

وقال البرتغالي في المؤتمر الصحفي: "ستيفان الشعراوي سيخوض مباراة الغد، وهو جاهز، ومن الصعب أن يتعافى كريس سمولينج وإيبانيز ولكن ماراش كومبولا قريبا من العودة".

وأضاف "براجا فريق قوي، وعلينا أن نتبع الأسلوب الصحيح لمواجهتهم، أعرف عقلية فريقنا جيدا، يريدون تغيير النتيجة، والمباراة لم تنته بعد".

وتطرق للحديث عن خافيير باستوري الذي لم يلعب أي مباراة منذ يونيو 2020 أمام ميلان كبديل بعد تعرضه لإصابة، قائلا: "غاب لفترة طويلة للغاية بسب الإصابة، من المهم بالنسب لي أن أجعله قريبا من الفريق، لكنه يتعافى ببطء، اعتقد أنه يقترب من العودة لكن من المهم أن يقترب من المجموعة".

وأتم عن لقاء ميلان يوم الأحد المقبل: "كل مباراة حاسمة منذ الجولة الأولى، يمكننا فقط التفكير في مباراة الغد، ستكون مباراة صعبة، ولن أفكر في ميلان، علينا التأهل للقاء المقبل ومن ثم التفكير في ميلان".

ويحتل ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يحتل روما المركز الرابع برصيد 44 نقطة.