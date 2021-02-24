مباراة تورينو وساسولو مهددة بالتأجيل بسبب كورونا المملكة المتحدة

أصبحت مباراة تورينو وساسولو في الدوري الإيطالي مهددة بالتأجيل بسبب الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوف "جرانتا".

ووفقا لتقارير إيطالية فأن تورينو لديه 8 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، والمباراة المقررة يوم الجمعة المقبل قد تتأجل.

كارلو بيشتو مدير منظومة الصحة في مدينة تورينو قال: "يُجري لاعبو تورينو فحوصات يومية للتأكد من احتواء الفيروس في المجموعة".

وتابع "لا توجد كلمة محددة بشأن هذه المسألة: حتى الآن، نحن في حالة تأهب لمباراة مع ساسولو وهناك إمكانية لعدم لعبها".

وأضاف "الفيروس المتغير المنتشر في المملكة المتحدة يتم تداوله في بيدمونت (المدينة التي يلعب لها يوفنتوس وتورينو)، وبالتالي التوتر شديد للغاية".

وأتم "لولا النسخة البريطانية، لما اتخذنا هذا الموقف. سنقرر مصير مباراة تورينو غدا".

ويحتل تورينو المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، بينما يحتل ساسولو المركز الثامن برصيد 35.