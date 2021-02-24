مدرب لاتسيو: الأخطاء التي ارتكبها فريقي أمام بايرن جعلت الهزيمة أكثر ألما

يعتقد سيموني إنزاجي المدير الفني للاتسيو أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه جعلت الهزيمة من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا أكثر ألما.

واجتاح بايرن ميونيخ منافسه لاتسيو وانتصر عليه بأربعة أهداف لهدف يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب الأولمبيكو معقل لاتسيو.

وقال إنزاجي للصحفيين عقب اللقاء: "أرى أننا لعبنا مباراة جيدة، لكن بعد الهدف المبكر أدركنا أن المواجهة أصبحت أكثر صعوبة".

وأضاف "النتيجة مؤسفة بالتأكيد، ولكنها أصبحت من الماضي الآن".

وأوضح "لقد تسببنا في ثلاثة من الأهداف الأربعة التي سجلها بايرن وهذا شيء محبط للغاية".

وواصل إنزاجي "اللاعبون كانوا متوترين ضد الفريق الفائز بكأس العالم للأندية مؤخرا".

وتابع "لا أحد يقول إن بايرن لا يستحق الفوز، لكن الأخطاء التي ارتكبها فريقي جعلت الهزيمة مؤلمة".

وأتم مدرب لاتسيو "علينا التركيز في مبارياتنا المقبلة بالدوري الإيطالي، قبل التفكير في لقاء الإياب".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في ملعب أليانز آرينا معقل بايرن ميونيخ في الـ17 من شهر مارس المقبل.

افتتح بايرن أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 42 سجل ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن.

ذلك قبل خمس دقائق من إضافة بايرن للهدف الرابع عن طريق فرانشيسكو أتشيربي لاعب بايرن بالخطأ في مرماه.

وقلص خواكين كوريا النتيجة بهدف أول للاتسيو في الدقيقة 49.

ويحتاج لاتسيو للفوز برباعية نظيفة إن أراد التأهل لربع النهائي.

فيما يكفي بايرن أي نتيجة حتى لو الهزيمة بثلاثية دون رد ليواصل حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.