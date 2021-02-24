أسطورة جالاتاسراي لـ في الجول: مستقبل مصطفى محمد سيكون باهرا.. وتلك نصيحتي له

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 14:54

كتب : إسلام مجدي

مصطفى محمد

يرى بولنت كوركماز أسطورة دفاع جالاتاسراي ومنتخب تركيا السابق أن مستقبل مصطفى محمد سيكون باهرا، مشيرا إلى أن لمسته الأخيرة كانت رائعة، كما أثنى على قدراته التي ظهرت في الدربي ضد فينيربهاتشة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وصرح كوركماز حول مصطفى محمد قائلا: "إنه لاعب موهوب وشاب وجيد للغاية، سيكون لديه مستقبل مبهر".

وتابع "لمسته الأخيرة مثيرة للإعجاب، أظهر ذلك في الدربي ضد فينيربهاتشة".

أخبار متعلقة
جالاتاسراي لـ في الجول: سنفعل بند شراء مصطفى محمد خلال العام الجاري.. ونتوقع منه الأفضل هداف جالاتا سراي السابق: مصطفى محمد لن يسجل أقل من 25 هدفا كل موسم ريان بابل: مصطفى محمد يملك موهبة عظيمة وينتظره مستقبل باهر

وأضاف "أظهر كذلك قدراته في المباريات الأخرى، قد يصبح واجهة جالاتاسراي ونجمه، أعتقد أن لديه الموهبة الكافية لفعل ذلك".

ماذا عن متابعة التسجيل هل تعتبر ذلك ضغطا؟

يجيب كوركماز: "إن كنت لاعبا لجالاتاسراي فيجب أن تتابع التسجيل أو تساعد فريقك على التسجيل في كل مباراة، يمكنك فعل ذلك إن كنت موهوبا، ومصطفى موهوب".

وعن نصيحته لمصطفى محمد قال: "مصطفى محمد لاعب شاب، واللاعبون الشباب بحاجة للعمل الجاد والتطور. حتى لو ارتكب خطأ يجب أن يصلحها بالعمل بقوة".

وأتم "كلما عملت بقوة كلما ستصبح أفضل، خاصة في التسجيل".

كوركماز لعب طيلة مسيرته منذ نعومة أظافره مع جالاتاسراي منذ عام 1979 وحتى عام 2005، كما أنه أحد أبرز لاعبي منتخب تركيا وكان ضمن الجيل الذهبي في كأس العالم 2002 بل وارتدى شارة قيادة المنتخب خلال البطولة كذلك.

وتوج بولنت بلقب الدوري التركي 8 مرات وكأس تركيا 6 مرات وكأس السوبر المحلية 5 مرات والدوري الأوروبي مرتين وكأس السوبر الأوروبية مرة.

كما أنه ثالث أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب تركيا عبر تاريخه بعد هاكان شوكور صاحب المركز الثاني ورشدي ريتشبر "روشتو" صاحب المركز الأول.

في تركيا المحترفون مصطفى محمد جالاتاسراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أسوان يعزز تفوقه على سوهاج للعام السادس بالثلاثة ويضرب موعدا ثأريا مع الجونة في الكأس 15 دقيقة | مصر
جوندوجان: ما فعله جوارديولا هذا الموسم يؤكد أنه أفضل مدرب في العالم 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فونسيكا: لا أفكر في مواجهة ميلان.. والشعراوي سيشارك أمام براجا في الدوري الأوروبي 50 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباراة تورينو وساسولو مهددة بالتأجيل بسبب كورونا المملكة المتحدة ساعة | الدوري الإيطالي
مدرب لاتسيو: الأخطاء التي ارتكبها فريقي أمام بايرن جعلت الهزيمة أكثر ألما ساعة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي يخاطب اتحاد الكرة لنقل مباراة الأهلي إلى المكس ساعة | الدوري المصري
أسطورة جالاتاسراي لـ في الجول: مستقبل مصطفى محمد سيكون باهرا.. وتلك نصيحتي له 2 ساعة | المحترفون
ماني: آمالنا انتهت في لقب الدوري.. نستهدف التتويج بدوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 بيان رسمي - الزمالك: مستاؤون مما حدث على أون تايم سبورت.. تلك التجاوزات تشعل أجواء التعصب
قد ينال إعجابك