حمد إبراهيم: من الأفضل ألا يخرج مروان حمدي كثيرا عن المنطقة.. وطبيعي أن يتلقى إيهاب جلال عروضا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 14:38

كتب : FilGoal

مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد

تحدث حمد إبراهيم مدرب فريق مصر للمقاصة عن أداء مروان حمدي لاعب الفريق السابق والمنتقل لصفوف الزمالك.

وقال حمد إبراهيم لبرنامج "وان تو" الإذاعي: "مروان حمدي مهاجم مميز جدا، يتميز بضربات الرأس والتحركات الجيدة لخلق مساحات لزملائه".

وأضاف "لكن الأفضل ألا يخرج كثيرا خارج منطقة الجزاء، لأنه يجيد خطف الكرة سريعا".

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وتابع "بالتأكيد باتشيكو وجهازه المعاون، مدربون كبار، ولهم رؤيتهم، لذا من الوارد أن يتباين أداء أي لاعب من مدرب لآخر".

المهاجم البالغ 24 عاما شارك في 4 مباريات ودون أن يفتتح أهدافه مع الأبيض.

وتطرق للحديث عن أداء المقاصة قائلا: "نسعى للفوز في كل مباراة، لقد تأثر الفريق بالطبع برحيل 14 لاعبا في نهاية الموسم ثم بيع لاعبين في يناير، مما أدى إلى هزة أو بطء استيعاب المجموعة الجديدة لفكر الجهاز الفني".

وأكمل "بالتأكيد نسعى لتصحيح الأخطاء، والأمر يكون أفضل وسط توالي الانتصارات لأنه مع تراجع النتائج يكون الجهاز الفني أكثر حدة في تعامله مع اللاعبين لتصحيح هذه الأخطاء، نعمل دائما على وضع لاعبين تحت ضغط الفوز بكل المباريات".

وأتم "من الطبيعي أن يتلقى إيهاب جلال عروض من أندية أخرى بفضل عمله المميز وهدوئه وطريقة إدارته للأمور، لكننا نحترم تعاقدنا ومستمرون مع الفريق ويتم تقييم الوضع في نهاية كل موسم".

ويحتل الفريق الفيومي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.

حمد إبراهيم مصر للمقاصة في الدوري مروان حمدي
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